İmamoğlu: “Benim en önemli projem, kreş projesidir”

İBB, ‘Yuvamız İstanbul’ projesi kapsamında 11 mahallede aynı anda kreş inşaatlarına başladı. İmamoğlu, “İstanbul’un çocuklarını eşitleme sözümüzü tutuyoruz” dedi

İBB’nin “150 Mahalleye 150 Kreş” sloganıyla başlattığı “Yuvamız İstanbul” projesi 28 Eylül Cumartesi günü Ataşehir’deki bir otelde tanıtıldı. İmamoğlu, seçim vaatleri arasında en önem verdiği konulardan biri kreşlerdi. Toplantıda İmamoğlu’na eşi Dilek İmamoğlu eşlik ederken, kreşlerle ilgili tanıtım filmleri gösterildi, İmamoğlu konuşmasını slayt eşliğinde yaptı.

“ADİL YETİŞMEK HER ÇOCUĞUN HAKKI”

İmamoğlu temel amaçlarının İstanbul’un her yerindeki çocukların imkanlarını eşitlemek olduğunu belirtti ve şöyle devam etti: “Gelecekten bahsettiğimizde yeni nesilden bahsediyoruz demektir. Her millet yeni neslin temsilcilerine özen gösterebildiği sürece yükselebiliyor. Yeni nesil dediğimiz grubu çocuklarımız oluşturuyor. Adil koşullarda yetişmek ve eğitim görmek; eşit, sağlıklı ve mutlu bir hayat sürebilmek hayata gözlerini İstanbul’da açan her çocuğun hakkı. Bu hak hem bir insanlık hakkı hem de anayasal hak. İstanbul’u yöneten her kademedeki siyasetçi ve kamu yöneticisi bu bilinçle ve sorumlulukla mesai yapmalıdır. Yol, köprü, metro inşaatı gibi alt yapı konularındaki sorumluluklarımızdan önce, bizlerin asli sorumluluğu çocuklarımıza adil fırsatlar yaratmaktır.”

ESENYURT ÖRNEĞİ

İstanbul’da 3-5 yaş arasındaki çocukların üçte ikiye yakın kısmının eğitim imkanlarından uzak olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Örneğin İstanbul Esenyurt’ta okula gitmeyen 0- 5 yaş çocuk oranı, Türkiye’nin en dezavantajı 21 ilinde okula gitmeyen çocuk oranından bile daha yüksek. Bugün Yuvamız İstanbul adını verdiğimiz, ihtiyaç sahibi 0- 6 yaş çocuklarımızın eğitimine destek olacak çözümümüzün doğum günü olacak.” dedi.

Projede yer alan öğretmenler desteklenecek ve eğitimdeki en yüksek teknolojiler kullanılacak. Öğretmenlere eğitim başlamadan önce 10 günlük kapasite geliştirme eğitimleri verilecek, aile katılımı da sağlanmaya çalışılacak. İstanbul’da 150 yuva yapma sözünün başlangıcında olduklarını da söyleyen İmamoğlu, “Nihai hedefimiz İstanbul’un her mahallesine bu fırsatı sağlamak olacak. Biz, bu projeyi İstanbul’un geleceğini değiştirebilecek, evlatlarımıza henüz dünyayı anlamaya başladıkları çağda yapabileceğimiz en iyi yatırım ve şehrimizin geleceğini değiştirebileceğimiz en önemli proje olarak görüyoruz.” dedi.

150 KREŞTE 15 BİN ÇOCUK EĞİTİM GÖRECEK

İlk olarak Pendik, Kartal, Sultanbeyli, Sancaktepe, Sultangazi, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Arnavutköy, Silivri ve Beylikdüzü’nde toplam 11 kreş inşa edilecek. Kreşler, yapımları bittikten sonra bin çocuğa nitelikli, kaliteli eğitim verecek. 150 kreşin faaliyete geçmesiyle, İBB kreşlerinden yararlanan çocuk sayısı 15 bine çıkacak. Farklı tiplerde inşa edilecek kreşlerin inşaat ve yapım maliyetleri, 2 milyon 500 bin TL ile 4 milyon TL arasında. Kapasitelerine, kapladıkları alana ve yapısına göre 3 farklı tip kreş inşa edilecek.