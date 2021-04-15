Halil Türkkan okulundan eğitime yatırım

Halil Türkkan Ortaokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı 2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda fen laboratuvarı ve görsel sanatlar atölyesi açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda Koşuyolu Mahallesi'nde yer alan Halil Türkkan Ortaokulu'nda fen laboratuvarı ve görsel sanatlar atölyesi açıldı.

Açılışa, Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Kaldırım katıldı. Okulun Müdürü İlter Aygün, görsel sanatlar atölyesinin, bilgi ile birlikte tasarlama yapmayı, algı birikimini ve hayal gücünü sanatsal eserlere dönüştürebilmeyi sağlamak için hayata geçirildiğini söyledi.

“SANAT YAŞAMI GÜZELLEŞTİRİR”

Aygün, “Okulumuz, öğrencilere evde buldukları saygı ve güven ortamını sağlamaya çalışan, her türlü eğitim araç ve gereçlerinin öğrenme sürecinde onlara sunulması gerektiğine inanan, kendine güvenen, değerlerine saygılı, kendine ve içinde yaşadığı topluma faydalı, mutlu insanlar yetiştiren bir okuldur. Sanat eğitimi bireylerin yaratıcılığını güçlendirirken, akademik başarılarının, karar verebilme yeteneklerinin, odaklanma ve sorumluluk alma duygularının gelişmesini sağlar. Yeni durumlar karşısında özgün çözümler üretebilmesine, yaşamı ve doğayı gözlemleme duyarlılığı kazanmasına olanak sağlayarak yaşamı güzelleştirir” diye konuştu.

“BİLİM İNSANI OLMAK İÇİN İLK ADIM”

İlter Aygün, “Öğrenciler fen bilimleri dersinde öğrendikleri teorik bilgiyi, fen bilimleri laboratuvarlarında güvenli bir ortamda deneyimleyebilir. Laboratuvarlar, hayatın her alanında kullanacak bilimsel araştırma basamaklarını içselleştirerek bilim insanı olmaya ilk adımın atılacağı eşsiz ve yeri doldurulamaz eğitim ve öğrenme ortamlarıdır” dedi.

Bilişim alanında da bir atölye oluşturarak kodlama konusunda eğitimler vereceklerini dile getiren Aygün, “Müzik atölyesi ile öğrencilerin müzik ile daha fazla yakınlaşmasını sağlayacağız. Velilerden ve öğrencilerden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetler başarı durumumuzu daha da yukarıya çıkaracak” dedi.