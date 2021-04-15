Haftalık Bağımsız Gazete 16 Nisan 2021
Yaşam
Zamanın durduğu mekanlar
Zamanın durduğu mekanlar
Çevre
Sıfır atık tarifleri-1
Sıfır atık tarifleri-1
Edebiyat hayatından hatırlamalar
İstván Örkény: Bir Dakikalık Öyküler
İstván Örkény: Bir Dakikalık Öyküler
Yazı Dizisi
Tarih yazan kadınlar-8
Tarih yazan kadınlar-8

Halil Türkkan okulundan eğitime yatırım

Halil Türkkan Ortaokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı 2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda fen laboratuvarı ve görsel sanatlar atölyesi açıldı

Halil Türkkan okulundan eğitime yatırım
Seyhan Kalkan Vayiç

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda Koşuyolu Mahallesi'nde yer alan Halil Türkkan Ortaokulu'nda  fen laboratuvarı ve  görsel sanatlar atölyesi açıldı.

Açılışa,  Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan,  Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Kaldırım katıldı. Okulun Müdürü İlter Aygün, görsel sanatlar atölyesinin, bilgi ile birlikte tasarlama yapmayı, algı birikimini  ve hayal gücünü  sanatsal eserlere dönüştürebilmeyi sağlamak için hayata geçirildiğini söyledi. 

“SANAT YAŞAMI GÜZELLEŞTİRİR”

Aygün, “Okulumuz, öğrencilere evde buldukları saygı ve güven ortamını sağlamaya çalışan, her türlü eğitim araç ve gereçlerinin öğrenme sürecinde onlara sunulması gerektiğine inanan, kendine güvenen, değerlerine saygılı, kendine ve içinde yaşadığı topluma faydalı, mutlu insanlar yetiştiren bir okuldur. Sanat eğitimi bireylerin yaratıcılığını güçlendirirken, akademik başarılarının, karar verebilme yeteneklerinin, odaklanma ve sorumluluk alma duygularının gelişmesini sağlar. Yeni durumlar karşısında özgün çözümler üretebilmesine, yaşamı ve doğayı gözlemleme duyarlılığı kazanmasına olanak sağlayarak yaşamı güzelleştirir” diye konuştu.         

                                       

“BİLİM İNSANI OLMAK İÇİN İLK ADIM”

İlter Aygün, “Öğrenciler fen bilimleri dersinde öğrendikleri teorik bilgiyi, fen bilimleri laboratuvarlarında güvenli bir ortamda deneyimleyebilir. Laboratuvarlar,  hayatın her alanında kullanacak bilimsel araştırma basamaklarını içselleştirerek bilim insanı olmaya ilk adımın atılacağı eşsiz ve yeri doldurulamaz eğitim ve öğrenme ortamlarıdır” dedi. 

Bilişim alanında da bir atölye oluşturarak kodlama konusunda eğitimler vereceklerini dile getiren Aygün, “Müzik atölyesi ile öğrencilerin müzik ile daha fazla yakınlaşmasını sağlayacağız. Velilerden ve öğrencilerden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetler başarı durumumuzu daha da yukarıya çıkaracak” dedi.

Etiketler; #eğitime yatırım #fen laboratuvarı #halil türkkan okulu
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.