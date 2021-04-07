“Gelecek kaygısı hepimizin ortak sorunu”

Üniversite öğrencilerinin en büyük sıkıntısı staj. Öğrenciler, üniversitelerin staj döneminde sigortalarını karşılamaması, işverenlerin de bu maliyete katlanmak istememesi nedeniyle staj yeri bulamamaktan şikayetçi.

Üniversite öğrencilerinin en büyük problemlerinden biri i staj yeri bulamama sorunu. Okulda öğrendikleri teorik bilgileri staj yaparak pratiğe dökmek isteyen öğrenciler, maalesef bu konuda istediklerini elde edemiyor. Öğrenciler staj yeri bulsalar bile emek sömürüsü ve güvencesiz şartlar altında çalıştırılma gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Eğitim sisteminin kanayan yarası haline gelen staj yeri bulamama sorununu üniversite öğrencileri ile konuştuk

‘BÜYÜK BİR ZAMAN KAYBI’

Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü öğrencisi Cem Demir, “Mezun olan her öğrenci, mesleki anlamda hem teorik olarak hem de pratik olarak donanımlı biri olmak ister. Ancak maalesef öğrenim görürken staj yeri bulmak çok zor. Hele ki sigortanı okul karşılamıyorsa çok daha zor oluyor. Mezun olunca ise işverenler deneyimli insanlar için iş ilanı açıyor. Bu da yeni mezun olan öğrenciler için işsizliğe sebep oluyor” dedi.

Demir, “Bazı öğrenci arkadaşlarım staj yeri bulabilseler bile ne iş güvenceleri var ne de herhangi bir gelir elde edebiliyorlar. Belki stajı gelir elde etmek için yapmıyor ama hem zamanlarından feragat ediyorlar hem de çalışırken yol yemek ücretleri sebebiyle ekonomik olarak zorlanıyorlar. Sonuçta bunlar küçük şeyler gibi gözükse de çoğu öğrenciyi zor duruma düşürüyor. İşverenler stajyer öğrencilere iş güvencesi ve para vermedikleri için gereksiz ve kendilerine deneyim kazandırmayacak işlerle uğraştırıyorlar. Yani sadece işverenlerin ayak işlerini yapıyorlar. Bu da öğrenci için sadece büyük bir zaman kaybı oluyor. Kısacası içinde bulunduğumuz mevcut işsizlik döneminde, yeni mezun öğrencilerin staj yapamadıkları için iş bulma şansları iyice azalıyor.”

“TAMAMEN MANTIK DIŞI”

İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Beyza Alpargun, staj yaparak deneyim kazanabilmenin mevcut eğitim sisteminde çok zor olduğunu ifade etti. Alpargun, “Öğrenciler okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökebilmek için canla başla staj yeri arıyor, bunu bizzat yaşayarak deneyimledim. Maalesef devlet üniversiteleri staj sigortasını karşılamıyor ve işleri daha da zorlaştırıyor. Bu da işverenlerin stajyerleri ücretsiz çalıştırmasına, hatta sigorta yapmamasına sebep oluyor. Hem stajyeri ücretsiz çalıştırarak emek sömürüsü yapılmak istenmesi hem de bu şartlara mecburmuşuz gibi muamale yapılması hiç etik değil. Staj için ne okulların ne de iş yerlerinin uygun şartları sağlamadıkları bir ortamda, yeni mezun bir öğrenciden bir yıldan daha fazla deneyim bekleniyor olması tamamen mantık dışı. Gelecek kaygısı hepimizin ortak sorunu olduğu için neredeyse her öğrencinin bu durumdan muzdarip olduğunu söylemek mümkün” dedi.

“OKULLAR ŞİRKETLERLE İŞBİRLİĞİ KURMALI”

Özellikle iletişim sektöründe staj yeri bulmanın çok zor olduğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Muhammed Murat Aşıkoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Kendi bölümüm için konuşursam maalesef işe alımlar tanıdık insanlar üzerinden ilerliyor. Eğer bir ajansa girmek isterseniz sizden tecrübeli olmanız bekleniyor. Sinema ve dizi setlerinde zaten staj yapma imkânınız bile olmuyor. Haliyle bir çıkmaza giriyoruz ve çıkış yolu aramaya çalışıyoruz. Özel sektörde stajdan para almanız çok zor. Çok fazla mezun ve sürekli gidip gelen öğrenciler oluyor. Tabi bu durum işverenlerin işine geliyor. Sen ücretsiz staj yapmayı kabul etmezsen illaki kabul eden biri çıkacaktır şeklinde düşünüyorlar. Eğitim kurumları bu konuda öğrenci adına şirketlerle işbirliği yapmalı.”