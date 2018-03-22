Ergenlik, flört şiddetini tetikliyor

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi’nde, üniversite öğrencileriyle flört şiddeti konuşuldu

Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi “Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi” düzenliyor. Avukat Aysu Melis Bağlan ile Psikolog İlkay Gedik’in konuşmacı olduğu dördüncü oturumun misafirleri ise; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Kulübü İnsan Hakları Komisyonu öğrencileriydi.

65 ÖĞRENCİ KATILDI

Toplumsal cinsiyetin, şiddetin türlerinin, flört şiddetinin ve güvenli ilişkinin masaya yatırıldığı atölyede, katılımcılara bu kavramlar hakkında aydınlatıcı bilgiler verildi. Katılımcılar, toplumsal cinsiyet ve flört şiddetinin yer aldığı reklam ve kısa film gösterimi ile de edindikleri bilgileri pekiştirdiler. Avukat Aysu Melis Bağlan, “İlk atölye 13 Şubat’ta gerçekleşti. Şu ana kadar dört farklı üniversiteden 65 öğrenci katıldı. Aslında flört şiddetinin tanımını yapmak ve tartışmak için toplanıyoruz. Atölyeyi katılımcı bir yöntemle yapıyoruz. Kişisel deneyimlerini ve fikirlerini paylaşanlar oluyor. Atölyede örneğin; kadın denildiği zaman ilk akıllarına gelenin ne olduğunu soruyoruz. Verdikleri cevaplar üzerinde konuşuyoruz ve cevapları sorguluyoruz. Kız çocuğunun pembe, erkek çocuğunun da maviyle özdeşleştirildiği, Ali’nin ata binip, Ayşe’nin ata bakması gereken süreci karşılıklı olarak tartışıyoruz.” diye konuştu.

“İKİ TARAF DA EŞİT ŞİDDET UYGULUYOR”

Psikolog İlkay Gedik ise; toplumsal cinsiyeti, şiddetin türlerini, güvenli ilişkiyi ve doğru bilinen yanlışları katılımcılara sorduklarını söyledi. İlkay Gedik, “Onlardan gelen bilgiler doğrultusunda örneğin toplumsal cinsiyetin, psikolojik şiddetin ve ekonomik şiddetin tanımını yapıyoruz. Şiddetin döngüsünü anlatıyoruz. Ergenlikte ortaya çıkan bir şiddet türü olan flört şiddeti üzerinde duruyoruz. Araştırmalara göre flört şiddetinde her iki taraf da birbirine eşit derecede şiddet uyguluyor. Dinamikleri biraz farklı.” diye konuştu.

“FARKINDALIK KAZANDIM”

Atölyenin katılımcılarından Buse Çalışkan, şiddet türlerini bildiğini ama neleri kapsadığını tam anlamıyla atölyede öğrendiğini dile getirdi. Buse Çalışkan, “Örneğin kıskançlığın da şiddet göstermenin yollarından biri olabileceğini atölye sayesinde öğrendim. Farkındalık kazandım” dedi. Elif Sena Güvenç ise şiddetin ne olduğunu tanımak için çok iyi bir atölye olduğuna değindi.

“DAVRANIŞLARIMIZ ŞİDDET İÇERİYORMUŞ!”

Güvenç, atölyede edindiği bilgiler ışığında, günlük hayatta sergilediği birçok davranışının da şiddet içerdiğini öğrendiğini söyledi. Ayyüce Tekeli de “İlk öncelikle atölyenin ortamı çok samimi. Atölye, açıkçası arkadaşlarıma psikolojik şiddet uyguladığımı fark etmemi sağladı. Buradan edindiğim bilgiler kendimi sorgulamamı sağladı. Artık davranışlarıma daha dikkat edeceğim.” diye konuştu.