Erenköy Kız Lisesi’nin yeni binası açıldı 

Deprem güvenliği nedeniyle 2019 yılında yıkılan Erenköy Kız Lisesi’nin yeni binası iki yılın ardından tamamlandı. Resmi açılışı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın da katıldığı bir törenle gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nin projesi kapsamında İstanbul’da deprem riski taşıyan birçok kamu kurumu yıkılarak yeniden yapılıyor. Depreme dayanıksız olduğuna karar verilen Erenköy Kız Lisesi de 2019 yılında yıkılmıştı. İki yılın ardından tarihi lisenin yeni binası tamamlandı ve açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hülya Narsap ve Erenköy Kız Liseliler Derneği Yönetim Kurulu dönem başkanı Zeynep Sözmen katıldı.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 110 yıllık tarihi okulda bulunmaktan hem mutluluk hem de heyecan duyduğunu dile getirdi.

"KADIKÖY'DE 19 OKULU YENİDEN YAPTIK"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından depreme karşı güçlendirilen ve yeniden yapılan okullara ilişkin bilgi verdi. Kadıköy'de 19 okulun yıkılıp yeniden yapıldığını söyleyen Yerlikaya, 38 okulun güçlendirildiğini, iki okulun fizibilitesinin bittiğini ve yıkılıp yeniden yapılacağını söyledi. Yerlikaya bu projeler için 601 milyon TL harcandığını aktardı.

Yeni Erenköy Kız Lisesi, geniş bahçesinin içinde yer alan eğitim binası, kütüphane, spor salonu ve konferans salonundan oluşuyor. Okulun bahçesinde yer alan ağaçların korunduğu bilgisi paylaşılırken, Erenköy Kız Liseliler Derneği de 75.yıl Mezunlar Korusu adıyla mezunlar adına 75 yetişkin ağaç dikerek bahçedeki ağaç varlığına katkıda bulundu.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK BİNA

İlk mezunlarını 1919-1920 eğitim öğretim döneminde veren Erenköy Kız Lisesi, Türkiye’de kadınların yüksek düzeyde eğitimi için 100 yılda on binlerce mezun verdi. Şu an yapımı devam eden okul binası tarihi lisenin üçüncü kuşak okulu olacak. Lise ilk olarak, Göztepe Ömerpaşa Sokağı’ndaki Şehremini Rıdvan Paşa’nın köşkünde eğitim vermeye başladı. Okul 1916’dan itibaren Erenköy İnas Sultanisi adıyla yani “kız lisesi” adıyla hizmet vermeye başladı. Okulun yatakhane binası olan Topçu Reisi Hacı Hüseyin Paşa Köşkü de Maarif Vekilliği tarafından son sahibi 5. Murad’ın kızlarından Hatice Sultan’dan satın alınarak okulun yatılı kısmına eklendi. 1945 yılında Rıdvan Paşa Köşkü’nde çıkan yangın sonrasında eğitime 1945-1955 yılları arasında Mehmet Efendi Köşkü’nde devam edildi. 1955’te ise 2019 yılında yıkılan binada eğitime başlandı. 1990’dan sonra okula yatılı öğrenci alınmadı.