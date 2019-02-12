Enerjisini güneşten alan okul!

Okul bahçesine santral kuran Modalı Saint-Joseph Lisesi, güneşten elektrik üretiyor

Moda’daki İstanbul Saint-Joseph Lisesi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kalkınmayı esas alan projelerine bir yenisini daha ekledi. Lisede 2018 yılının yaz döneminde kurulan Güneş Enerjisi Santrali hayata geçti. Okul bahçesindeki marangozhanenin çatısına konumlandırılan santral ile okul, bugüne kadar 12.500 kWh elektrik üretimi gerçekleştirirken, karbon salımını da 8.8 ton azalttı.

Tüketimin %10’u güneşten!

Küresel iklim değişikliği ile mücadele ederken ekolojik ayak izini azaltmayı hedefleyen okul, santraldeki 104 adet fotovoltaik panel ile, 171 metrekarelik bir alanda, yıllık ortalama 33.000 kWh elektrik üretmeyi; karbon salımını ise 25 ton azaltmayı planlıyor. Böylelikle okulun toplam yıllık elektrik tüketim miktarının yüzde 10 ila 12’sinin buradan karşılanması hedefleniyor.

Güneş Enerjisi Santrali projesinin nasıl hayata geçirildiğini anlatan İstanbul Saint-Joseph Lisesi Doğa Bilimleri Merkezi ve Sürdürülebilir Kalkınma Koordinatörü Ahmet Birsel, “2015 yılında Birleşmiş Milletler çatısı altında gerçekleştirilen İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin Taraflar Konferansı (COP 21) ve 180’i aşkın ülke tarafından imzalanan Paris Anlaşması’nda belirtildiği gibi küresel ısınmaya karşı önlem almak ve iklim değişikliğinin önüne geçmek için karbon salımını azaltmak gerekiyor. Biz de bu soruna kendi imkanlarımız çerçevesinde çözüm bulmak için proje geliştirmeye karar verdik. 2016 yılının Ağustos ayında Güneş Enerjisi Santrali fikri ortaya çıktı. Anıtlar Yüksek Kurulu’nun ve Kadıköy Belediyesi’nin desteği ile örnek olmasını arzu ettiğimiz bu projeyi uygulamaya koyduk” dedi.

Okulun öz tüketimi için

Sadece lisenin öz tüketimi için kullanılan Güneş Enerjisi Santrali’nin, eğimi, güneye bakan yönü ve yapısı ile uygun bulunan okul marangozhanesinin çatısında gölgelenmeden etkilenmeyecek alanlara, maksimum panelin en uygun tasarım ile konmasıyla hayata geçirildiğini anlatan Birsel, proje ile en yüksek elektrik üretiminin Temmuz ayında 5.000 kWh civarında; en düşük elektrik üretiminin ise Aralık ayında yaklaşık 1.000 kWh olmasının beklendiğini söyledi.

“Enerji üretimini artıracağız”

İstanbul Saint-Joseph Lisesi Müdürü Paul Georges de “Tabiat ananın zenginliklerinin keşfini, sürdürülebilir kalkınmayı, yenilenebilir enerjinin kullanımını ve israf ile mücadeleyi ön plana çıkaran bir eğitim politikası uygulamaya önem veriyor ve özen gösteriyoruz” diye konuştu. Georges, Güneş Enerjisi Santrali projesinin olumlu sonuçları doğrultusunda gelecekte fotovoltaik kiremitler gibi daha az görünen inovatif malzemeler kullanarak enerji üretimini daha geniş alanlara yaymayı planladıklarını belirtti. Georges, şöyle devam etti; “Bunun yanında, eskiden lisenin yatılı öğrencileri için ekmek fırını olarak kullanılan binayı Yeşil Bina standartlarında LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) normlarını kullanarak restore etmeyi arzu ediyoruz. Bu binanın, eko-vatandaşlık ortamında okulumuzun tüm inovasyon kulüpleri için iyi bir fikir laboratuvarı olarak hizmet vermesini planlıyoruz.”