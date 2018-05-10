Eğitim ilk meyvelerini verdi

‘Okul Bahçemde Dünya Eğitmen Eğitimi’ başlığı altında iklim farkındalığı eğitimi alan öğretmenler, öğrendikleri bilgileri okullarında hayata geçirmeye başladı

Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Avrupa Vakfı’nın el ele verdiği, Avrupa Birliği’nin de destek olduğu “Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi’ çerçevesinde ‘Okul Bahçemde Dünya Eğitmen Eğitimi’ başlığı altında anaokulu öğretmenlerine verilen eğitim, ilk meyvelerini vermeye başladı. İklim konusunda farkındalık yaratmayı amaç edinen eğitim kapsamında öğretmenlere, kompost alanı oluşturma, kompost alanına neler atılır ve atılmaz konuları hakkında da ayrıntılı bilgiler verilmişti. Öğretmenler de geniş kapsamlı bu bilgileri öğrencileriyle paylaştı; bilgiler doğrultusunda okullarında öğrencileriyle birlikte kompost alanı oluşturdu.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE KOMPOST

‘Okul Bahçemde Dünya Eğitmen Eğitimi’ne katılan Kadıköy Belediyesi Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası öğretmenlerinden Nurcan Dönmez, anaokulu öğretmenlerine verilen eğitimin çok faydalı olduğunu, atık maddelerin geri dönüşümünü sağlayarak elde edilen doğal bir gübre olarak tanımlanan kompostu çocuk yuvasında uygulamaya başladıklarını dile getirdi. Talaş, saman, yumurta kabuğu, kahve telvesi, çay demi, kuru yapraklar, biçilmiş çimler ve yabani otların biriktirilmesi sonucu oluşturulan kompostun, toprağın verimliliğini artırdığına ve yapısını geliştirdiğine, mikrobiyolojik çeşitliliği ve hareketliliği sağladığına dikkat çeken Nurcan Dönmez, “Öğrencilerimizle birlikte yediğimiz muzun ve yumurtanın kabuğunu kompost için biriktirdik. Daha sonra bahçemizde öğrencilerimizle birlikte kompost alanı için keşif gezisi yaptık ve bir alan belirledik.” dedi.

ÇOCUKLAR TOPRAĞA İYİLİK YAPTI

Pişmiş yemek atıklarının, hayvansal gıdaların, kemiğin ve plastik şişelerin komposta atılamayacağına işaret eden çocuk yuvası öğretmenlerinden Hanım Kılıç da çocukların kompost yapımının her aşamasında var olduğunun altını çizip, sözlerine şu bilgileri ekledi; “Kompostun oluşması iki ay sürdü. Toprağın ne kadar verimli olduğunu görmek için patates ektik. Patatesin büyüme aşamalarını çocuklarla birlikte inceledik ve üzerinde konuştuk. Çocuklar çok heyecanlandı; bunu biz yaptık dedi. Toprak için bir iyilik yaptıklarının farkındalar. Amacımız çocuklarda farkındalık yaratan bu eğitimlerin ve etkinliklerin sürdürebilir olması.”

“KOMPOSTU VE AŞAMALARINI ÖĞRENDİK”

Eğitimin ardından okulunda kompost alanı yapan Yeşilköşk Anaokulu Müdürü Cüneyt Ballı ise eğitim ile birlikte kompostun ne olduğunu ve aşamalarını öğrendiğini söyledi. Cüneyt Ballı, “İlk olarak çocuklara kompostu anlatıp, onlarda bir bilinç oluşturduk. Bu sürece aileleri de dâhil ettik ve onları bilgilendirdik. İki hafta boyunca çocuklarla birlikte kompost için malzeme biriktirdik. Çocuklar her gün evlerinden meyve ya da yumurta kabuğu getirdi. Şu an kompost alanımız hazır ve alanı dinlenmeye aldık. Yaz ortası gibi ekim yapmaya başlayacağız. Bizden kompostu öğrenen aileler de evlerinin bahçesinde yapmaya başladılar.” dedi. Saksılarda ekim yaptıklarını da belirten Cüneyt Ballı, sözlerine şu bilgileri ekledi; “Avakado çekirdeğinden filizlendirme yaptık. Önümüzdeki ay toprakla buluşturacağız. Saksılar da ayrıca kabak, patlıcan, çilek ve yeşil soğan ekili.”