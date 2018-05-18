Çocuklara afet eğitimi  

Kadıköy Belediyesi okullarda verdiği “Afete Hazırlık” eğitimlerine devam ediyor

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma - BAK Kadıköy takımı, Kozyatağı’nda yeni açılan Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nda ilkokul öğrencilerine herhangi bir afet anında nasıl davranmaları gerektiğini 5 boyutlu sinema ve deprem simülatörüyle anlattı.

Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nda bulunan Deprem Simülatörü ile sarsıntı anını birebir yaşayan Leman Kaya İlköğretim Okulu öğrencileri, afet anında ve sonrasında neler yapmaları gerektiğini deprem sarsıntısını yaşayarak öğrendiler.

Kadıköy Belediyesi’nin afete yönelik bilincin gelişmesi için özel olarak tasarladığı parka gelen 10-11 yaşındaki 15 öğrenci uygulamalı eğitim teknikleri ile depreme ilişkin BAK Kadıköy takımı personelinden bilgi aldı. Öğrenciler önce 5 boyutlu sinema gösterimi ile deprem sırasında ve sonrasında yapmaları gerekenleri öğrendi. Daha sonra deprem eğitimi için tasarlanmış özel bir odada depreme yakalandı. Şiddetli bir sarsıntı sırasında ve sonrasında neler yapmaları gerektiğini uygulayarak öğrendi. Ayrıca afet çantasında nelerin olması gerektiği anlatıldı.

“DEPREMİ YAŞAMIŞ GİBİ OLDUM”

Eğitime katılan bir öğrenci duygularını şöyle anlattı. Öğrencilerden biri “Hayatımda hiç deprem yaşamadım ama yaşamış gibi oldum. Önce girerken korktum ama sonra çıkınca deprem anının nasıl bir şey olduğunu görmüş oldum” derken bir diğer öğrenci ise, “Benim için güzel bir deneyimdi. Burada afet anında ne yapacağımla ilgili birçok şey öğrendim.” dedi.

Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’ndan yararlanmak isteyen ilçe okulları, randevulu ve ailelerden izinli olarak bu deneyimi yaşayabilirler.