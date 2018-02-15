“Çocuk ile doğa arasında bağ kurulmalı”

Çocuklara iklim değişikliği konusunda farkındalık kazandırmak için anaokulu öğretmenlerine eğitim verildi

Kadıköy Belediyesi’nin eğitime verdiği destek ve önem, hazırladığı yeni projelerle devam ediyor. Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Avrupa Vakfı el ele verdi, “Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi”ne imza attı. Avrupa Birliği’nin de destek verdiği proje kapsamında, Kadıköy’deki anaokullarında eğitim gören 3 ile 6 yaş arası 4 bin çocuğa, iklim değişikliği konusunda farkındalık kazandırmak için anaokulu öğretmenlerine eğitim verildi. Akademi Kadıköy’de proje kapsamında 9 Şubat Cuma günü gerçekleşen ‘Okul Bahçemde Dünya Eğitmen Eğitimi’ne anaokulu öğretmenlerinin ilgisi yoğundu. Özge Yılmaz tarafından verilen eğitimde, küresel iklim değişikliği ve iklim değişiminin etkileri, atık, su, hava, tohum topu yapımı, yağmur suyu hasadı, kompost alanı oluşturma, kompost alanına neler atılır ve atılmaz gibi konular hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Eğitime, Yılmaz’ın kaleme aldığı “Okul Bahçemde Dünya” isimli eğitici el kitabı rehberlik etti.

“EN BASİT YÖNTEM: KOMPOST”

Eğitmen Özge Yılmaz, bu ve buna benzer eğitimlerle çocuk ile doğa arasında yaşam bağı kurmanın amaçlandığını söyledi. Özellikle kompost yapmanın önemine değinen Özge Yılmaz, “Kompost, besin ve mikrobiyolojik canlı bakımından zengin olan, ayrışmış organik maddelerdir. Kompost yapmak, şehirlerde yaşayan insanların çöpe attığı yemek artığı miktarını azaltması ve besin maddelerini toprağa geri kazandırması için oldukça basit yöntemdir” dedi. Yılmaz, ayrıca eğitim verdiği anaokulundaki yaşadığı deneyimi de katılımcılarla paylaştı. Yılmaz; “Okul bahçesinde komposttan elde ettiğimiz toprakta, tohum ektik. O tohumdan domates elde ettik. O domatesi yedik. Domatesin kabuğunu tekrardan toprağa attık. Topladığımız yağmur suyu ile o toprağı suladık. Öğretmenler olarak bir şeyleri değiştirebiliriz. Çocuklara farkındalık kazandırabiliriz” diye konuştu.

“HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ”

Eğitime katılım gösteren anaokulu öğretmenlerinden Ece Doluakça, eğitim hakkındaki görüşlerini şöyle ifade etti; “Özge Hanım konuya çok hâkim. O yüzden verdiği bilgiler ayrıntılı ve aydınlatıcı. Öğrencilerin ekolojik farkındalık kazanmaları için yararlı bir eğitim oldu. Bizler de buradan aldığımız bilgileri, eğitim verdiğimiz okullarda hayata geçirmek istiyoruz.”

Melisa Ortaç ise; “Çevre bilinci oluşturmak adına güzel ve faydalı bir eğitim. Öğrencilerin aktif olarak kullanabilecekleri bilgiler verildi. Farkındalık yaratılarak geleceğe yatırım sağlanıyor. Kadıköy Belediyesi’nin bu eğitime destek vermesi çok güzel.” dedi.

“GELECEĞE KATKI SUNACAĞIZ”

Sevgim Taşkın da okulda kompost hazırladıklarını, o yüzden bu bilgilerin çok aydınlatıcı olduğunu dile getirdi. Taşkın, “Bize yeni yollar gösterdi. Çalışmalarımızın daha detaylı olmasını sağlayacak. O yüzden güzel düşünülmüş bir çalışma” dedi. “Bu yararlı bilgileri okulumuzda hemen uygulamak istiyorum” diyen Özge Koçan da, “Geleceğimiz olan çocuklarımız için kapsamlı düşünülmüş bir proje. Umarım devamı olur. Bizler de buradan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda çocuklarımızın ve doğanın geleceğine katkı sunacağız” diye konuştu. Eğitim, katılımcılara sertifika ile birlikte takvim hediye edilmesiyle son buldu.