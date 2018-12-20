Bu okulun artık “masal odası” var!

Çocuklar kitap okusun ve hayal kursun diye yola çıkan öğretmen Hülya Öztepe, velilerle işbirliği yaparak, “Masal Atölyesi” adını verdikleri masal odasını Öğretmen Harun Reşit İlkokulu’na kazandırdı

Merdivenköy’de bulunan Öğretmen Harun Reşit İlkokulu 3B Sınıf Öğretmeni Hülya Öztepe ile veliler el ele verdi; çocuklar daha çok kitap okusun ve zengin bir hayal dünyasına sahip olsun diye Masal Atölyesi projesini hayata geçirdi. Çocukların masal kahramanlarının kıyafetlerini giydiği, velilerin el birliği ile hazırladığı birbirinden lezzetli yiyeceklerin sunulduğu, Sınıf Öğretmeni Hülya Öztepe’nin ve çocukların heyecanlı bekleyişine sahne olan açılışa, Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan ile Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan da katıldı.

Duvarlarını masal kahramanlarının resimlerinin süslediği ve kütüphanesinde birbirinden farklı hikaye kitaplarının yer aldığı atölyenin açılışında düşüncelerini paylaşan Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, “45 yıldır sınıf öğretmeni olarak hizmet veren Hülya Öztepe, geleceğe yönelik çalışmalarına devam ediyor. Öğretmenimiz ve velilerimiz birlik ve beraberlik içinde bu atölyeyi okulumuza kazandırdılar. Bu çalışmalar geleceğimize yönelik hizmetlerdir. Çocuklarımızın hayal dünyalarını bu yaşlarda beslemek gerekiyor. O yüzden bu gibi çalışmalar çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandıracak.” diye konuştu.

BİRLİKTELİĞİN GÜZEL BİR ÖRNEĞİ

Sınıf Öğretmeni Hülya Öztepe de düşüncelerini hem mutlu hem de biraz buruk bir şekilde dile getirdi; “Çocukları çok seviyorum. O yüzden öğretmen oldum. 45 yıldır da severek yapıyorum. Ama sene sonunda emekli olacağım içinde biraz hüzünlüyüm. Çocuklarıma emekli olmadan önce böyle güzel bir okuma atölyesi kazandırdığım için çok sevinçliyim. Öğrencilerimin anne ve babalarına da verdikleri destekten dolayı da teşekkür ediyorum.” dedi.

FARKLI NESİLLER BİRARADA OLACAK

“Çocuklar ile sınıfta okuma saatleri yapıyorum. Bu saatlerde ayrıca çocuklar okuduğumuz hikâyelerdeki kahramanların yerine de geçiyor.” diyen Hülya Öztepe, konuşmasına şöyle devam etti; “Sınıfımızda yaptığımız bu etkinliği bir atölyeye taşımak istedim. Bu şekilde Masal Atölyesi fikri hayata geçti. Bütün okul bu hizmetten faydalanacak. Diğer okullara da örnek teşkil edecek. Ayrıca okulun çevresinde oturan ileri yaştaki kişiler belirli zaman dilimlerinde okula gelip, bu atölyede çocuklara hikâye anlatacaklar. Farklı nesiller biraraya gelecek. Bu da mutluluk verici bir durum.”

“HAYAL KURMAYI UNUTMASINLAR”

Öğretmen Harun Reşit İlkokulu 3B sınıfı velilerinden Semra Bakırman, “Bu projeden dolayı çok mutluyuz. Çocuklarımızın iyi vakit geçireceği bir atölye olacak. Öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca emekli olacağı için de biraz üzgünüz.” dedi. Aynur Kopuz ise, “Öğretmenimiz bu projeyi bizlerle paylaştığı zaman çok heyecanlandık. Çocuklarımız haftanın belirli günleri öğretmenleri ile burada zaman geçirecekler. Kitap okuyacaklar ve hayal dünyaları zenginleşecek. Çocuklarımız hayal kurmayı unutmasın istiyoruz. Bu yüzden öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz. Umarım proje amacına ulaşır. Başka okullara da örnek olur. ” diyor.