Belediyenin üniversiteye hazırlık kursları başladı

Akademik derslerden tiyatro ve dramaya kadar geniş bir yelpazeye sahip olan Kadıköy Belediyesi Örgün Eğitime Destek Kursları için online kayıtlar devam ediyor. Üniversiteye hazırlık kursları, 23 Ağustos'ta başladı. 1. ve 11. sınıfların kursları ise 06 Eylül'de başlıyor

Kadıköy Belediyesi sosyal belediyecilik ilkesinden hareket ederek kültür ve sanat, spor, sağlık ve eğitim alanında çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalardan biri olan Kadıköy Belediyesi Örgün Eğitime Destek Kursları da Kadıköy ilçesinde ikamet eden veya ilçedeki okullarda okuyan çocukların ve gençlerin hem akademik başarılarını artırmak hem de sosyal ve kültürel yönlerini geliştirmeyi amaçlıyor.

“BİRE BİR EĞİTİM VERİLİYOR”

Destek kursları kapsamında 3. sınıftan 11. sınıfa kadar olan gruplarda tüm akademik dersler, drama/tiyatro ve sanat dersleri, 1. ve 2. sınıflara İngilizce drama/drama dersleri veriliyor. Lise mezunu gençler için ise üniversiteye hazırlık TYT (Temel Yeterlilik Testi)-AYT (Alan Yeterlilik Testi) kursları düzenleniyor. Kadıköy Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Çocuk Eğitim Merkezi ile Kuşdili Gençlik ve Çocuk Eğitim Merkezi'nde verilen kurslarda, imkanlar dahilinde çeşitli engel grubundaki öğrencilere bire bir özel eğitim dersleri de veriliyor.

23 Ağustos 2021 tarihinde başlayan üniversite hazırlık grubu öğrencilerine yönelik TYT-AYT hazırlık kursları, üniversite sınavlarına kadar devam edecek. Üniversite hazırlık kursları hafta içi beş gün, 09.30 ile 15.00 saatleri arasında yapılıyor. 1.– 11. sınıfların eğitimleri ise 06 Eylül 2021 tarihinde başlayacak, 24 Haziran 2022 tarihinde sona erecek. Bu öğrencilere yönelik dersler, pazar günü hariç haftanın diğer günlerinde yapılacak. Dersler, hafta içi okul saatleri dışında 15.30 ile 19.00 saatleri arasında olacak. Cumartesi günü ise 10.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

“BAŞVURULAR ONLİNE YAPILIYOR”

Eğitim merkezlerine kayıt başvuruları, www.kadikoy.bel.tr sayfasından online olarak yapılıyor. 02 Ağustos tarihinde başlayan 30 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek üniversiteye hazırlık kursu nedeniyle yapılacak online kayıt başvuruları için ana sayfada “Gençlerimizi üniversiteye hazırlıyoruz” başlığı altında bulunan kayıt formunun doldurulması gerekiyor. 1. – 11. sınıf grupların kayıtları ise 17 Eylül 2021 tarihine kadar yine online yapılacak. Bu kayıt başvuruları için de “Örgün Eğitime Destek Kursları” başlığı altında bulunan kayıt formu doldurulmalı.

Üniversite kurslarına katılmak için lise diploması ve kimlik belgesi, diğer sınıflar için ise öğrenci ve kimlik belgesi gerekiyor. Diğer istenen belge ayrıntıları ise online kayıt formunda bulunuyor. Eğitim merkezlerinde kontenjan sınırlaması var. Müracaat sırasına göre asıl kayıtlar yapılıyor, diğer öğrenciler yedek listeye alınıyor. Kontenjan açığı oldukça yedek listeden öğrenciler çağrılıyor.

“BİLGİ EDİNMEK İÇİN İLETİŞİM NUMARALARI”

Kurslar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler için telefon numaraları: 19 Mayıs Gençlik ve Çocuk Eğitim Merkezi: (0216) 362 11 05 - 362 11 09, Kuşdili Gençlik ve Çocuk Eğitim Merkezi: (0216) 345 83 99 – 414 31 85.