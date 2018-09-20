Belediyenin çocuk yuvaları “güven veriyor”

Kadıköy Belediyesi çocuk yuvalarına yoğun talebin en önemli nedeninin güvende hissetmenin olduğuna işaret eden Sağlık İşleri Müdürü Filiz Ünlü, “Yuvalarımızdaki asıl amaç mutlu çocuklar yetiştirmek” diyor

Kadıköy Belediyesi sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda Kadıköylülere hizmet vermeye devam ediyor. Sosyal belediyeciliği en iyi şekilde uyguladığı alanlardan biri de çocuk yuvaları. Bünyesinde bulunan beş çocuk yuvası hem belediye çalışanlarına hem de Kadıköylülere hizmet veriyor. En son Kadıköylülerin hizmetine sunduğu Türkiye’de bir ilk olan Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası ve Fenerbahçe Çocuk Yuvası yoğun ilgiden dolayı kura ile öğrenci alıyor. Verilen hizmetin takdir görmesi nedeniyle de yuvalara olan ilgi her yıl artarak devam ediyor. Bu sene de yoğun ilginin yaşandığı yuvalardan 2018 – 2019 eğitim döneminde 500’e yakın öğrenci yararlanacak. Yuvalara olan bu ilginin nedenlerini ve yuvalar hakkındaki genel bilgiyi Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Filiz Ünlü, gazetemize değerlendirdi.

“BAŞVURULARI HER YÖNÜYLE İNCELİYORUZ”

“Çocuk yuvaları çok ciddiye aldığımız ve emek verdiğimiz bir konu” diyen Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Filiz Ünlü, belediyeye bağlı beş tane çocuk yuvası olduğunu söyledi, konuşmasına şöyle devam etti; “Yuvalarımız içerisinde Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç, Mevhibe İnönü, Fenerbahçe Parkı ve Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası yer alıyor. Yuvalarımızın asıl amacı belediye çalışanlarının çocuklarına hitap etmesi. Fakat sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda vatandaşa da hizmet veriyoruz. Haziran ve temmuz aylarında yuva başvurularını alıyoruz. Ağustos ayında seçici kurul başvuruları değerlendiriyor. Başvurular dikkatli bir şekilde en ince ayrıntısına kadar okunuyor. Başvurular değerlendirilirken dezavantajlı grupta bulunan kişilerin verdikleri bilgileri dikkate alıyoruz. Örneğin anne ile baba ayrı, hasta, işsiz ise ya da ailede travmatik bir durum varsa bu noktada sosyal belediyecilik kriterlerini göz önünde bulundurup bu çocuklarımızın yuvalara yerleşmeleri konusunda öncelik tanıyoruz. Çok yoğun bir talep olduğu için Fenerbahçe Parkı Çocuk Yuvası ile Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası’na noter huzurunda yapılan kura ile öğrenci alıyoruz.”

“GÜVENDE HİSSEDİYORLAR”

Yuvalara neden çok talep var? sorusuna “İnsanlar kendilerini güvende hissediyorlar” cevabını veren Sağlık İşleri Müdürü Filiz Ünlü, “Yuvalarımızdaki tüm çalışanlara hizmet içi eğitimi ve ilk yardım eğitimi veriyoruz. Dış birimlerde görevli olan psikologlar, belirli dönemlerde bütün personelimize çocuklara ve ailelerine karşı nasıl yaklaşılması ve davranış şekilleri ile ilgili bilgilendirme yapıyor. Hijyen eğitimi de önem verdiğimiz diğer bir konu. Öğretmenlerimiz işlerini severek ve önem vererek yapıyor. Çocuklarımızın yemek listelerini hazırlarken Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nde Diyetisyen Figen Hanıma danışıyoruz. Onun verdiği bilgileri önemsiyoruz. Bilgiler doğrultusunda mevsimine uygun sebze ve meyvelerin yer aldığı yemek listeleri oluşturuyoruz. Öğünleri yuva şefleri ve öğretmenlerimizle birlikte oluşturuyoruz. Gelen ürünlerin kullanma tarihlerine ve özellikle süt ve süt ürünlerinin taze olmasına dikkat ediliyor. Etin veteriner kontrolünde olduğunu belirten belgeyi istiyoruz. Yuva şeflerimiz bu konuda çok titiz. Aldıkları raporları dosyalıyorlar.” diye konuştu.

KREŞ BÖLÜMÜ DE HİZMET VERİYOR

Çocuk yuvalarında okul öncesi oyun çağı olan 3 ile 6 yaş arası çocuklara eğitim verildiğini dile getiren Sağlık İşleri Müdürü Ünlü, ayrıca Mevhibe İnönü Çocuk Yuvası’nda iki yıldır 18 ile 36 ay arasında kalan çocukların yer aldığı kreş gurubunun olduğunu da vurguladı, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Kreş gurubunda çalışan personelimiz de çok şefkatli. Bu sene bir psikolog, yuvalarımızdan sorumlu olacak. Her gün bir yuvada olacak. Oradaki çocukları gözlemleyecek. Ama tabii ki ilk gözlemcileri sınıf öğretmenleri. Çocukların ihtiyaçlarını ve çocukların yeteneklerini gözlemliyoruz. Çocukla ilgili olan bütün bilgileri aile ile paylaşıyoruz. Yönlendirmemizi yapıyoruz. Oyun çağında oldukları için mutlu çocuklar olarak yetişmeleri bizim için çok önemli. Milli eğitimin müfredatını uyguluyoruz. Ama bunun yanında branş olarak müzik, resim, İngilizce, beden eğitimi, drama, seramik, satranç yer alıyor. Yılsonu sergisinde ise sene boyunca yapılan ürünler sergileniyor.”

YEŞİL ALAN İSTİYORLAR

Fenerbahçe Parkı Çocuk Yuvası Şefi Şermin Şahinoğlu, Fenerbahçe Parkı Çocuk Yuvası’nın ilgi gören yuvalardan biri olmasını şu şekilde açıklıyor; “Yoğun ilgiden dolayı kura ile öğrenci alınıyor. Yuvamız parkın içinde ve geniş bir bahçesi var. İnsanlar artık geniş yeşil alanlar istiyor. Çünkü genellikle apartmanda oturuyorlar. Çocukların rahat ve özgür bir şekilde koşup oynayacağı alanlar istiyorlar.” Şahinoğlu, “Yuvalarda çocuklarımıza aslında davranış eğitimi veriliyor. Davranış eğitimi kapsamında kendilerini ifade edebilmelerini, soru sorabilmeyi, kendine güvenmeyi, yaparak, yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmelerini sağılıyoruz.” diyor.

DALINDAN SEBZE VE MEYVE KOPARIYORLAR

Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası sorumlusu Özden Kurşun, “Yuvamız Türkiye’nin ilk ekolojik yuvası. Yuva, inşaatından içyapısına, enerji ve su gibi temel altyapısına kadar bütünüyle çevreci bir tasarım ile yapıldı. Yağmur sulama kanallarımız var. İki tane depomuzda toplanan sular bahçe sulamasında kullanılıyor. Güneş panellerimiz var. Elektriğin yüzde 80’ini bu panellerden sağlıyoruz. Eğitim araç ve gereçlerinde doğal ürünler tercih edildi. Bahçemizde meyve ağaçları ve sebze ekebileceğimiz alanlarımız var. Çocuklar ektikleri tohumların büyüdüğünü görüyorlar. Olgunlaşan sebze ve meyveleri dalından koparıyorlar. Sebze ve meyveler yemekhanede kullanılıyor. Çevreye duyarlı çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Çocuklar bahçede gönüllerince koşup oynuyorlar.” diyerek ekolojik yuvanın temel özelliklerini ve neden fazla tercih edildiğini açıkladı.

EN ÖNEMLİ OLANI, SEVGİYİ VERİYORUZ

Mevhibe İnönü Çocuk Yuvası Kreş Grubu Öğretmeni Nurperi Uyar, küçük yaş grubunda yer alan çocukların sosyalleşmeleri ve özgüven kazanmalarına önem verdiklerini, bunu ise sevgi ve hoşgörü ile kazandırmaya çalıştıklarını belirtti. Uyar, “Her zaman yanlarında yer alıyoruz. Çünkü dikkat edilmesi gereken bir grup. Onların dünyasına girip, birlikte oyunlar oynuyoruz. Her şey oyunla başlıyor ve oyunla devam ediyor. Şarkılar söylüyoruz. Kukla, sulu ve kuru boya çalışmaları yapıyoruz. Çocukların tuvalet eğitimini kazandırmak için ailelerle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Çocuklarımızın gelişimlerini takip ediyoruz. Edindiğimiz izlenimleri mutlaka aileleriyle paylaşıyoruz. Beslenmelerine ayrı bir özen gösteriyoruz. Çünkü alerjik yapısı olan çocuklarımız olabiliyor.” dedi.