Anneler ve babalar sertifikalarını aldı

Kadıköy Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitimi Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle belediyenin çocuk yuvalarında düzenlenen Baba Destek Programı ve Anne Destek programı’nı başarıyla tamamlayan anne- babalara sertifikaları verildi.

Kadıköy Belediyesi’ne bağlı çocuk yuvalarındaki Baba Destek Programı (BADEP)’e katılan 45 çocuğun babası Mayıs ayında BADEP’i tamamladı. 27 çocuğun annesi ise Haziran ayında Anne Destek Programı (ADP)’yi tamamladı.

BADEP’in sertifika töreni, 14 Mayıs’ta Bahriye Üçok Çocuk Yuvası’nda; ADP’nin sertifika töreni ise 11 Haziran’da Kadıköy Akademi’de gerçekleşti.

Her iki törene de Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, Strateji Geliştirme Müdürü Can Nurkan Akbal, Sağlık İşleri Müdürü Filiz Ünlü, Toplumsal Eşitlik Birimi ve yuva sorumluları ile AÇEV yetkilileri katıldı.

Eğitimler, Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi’nin Anne Çocuk Eğitim Vakfı ile Sağlık İşleri Müdürlüğü arasında kurduğu koordinasyon ile gerçekleşti.





