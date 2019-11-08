Açık havada ders işlediler

Acıbadem 60. Yıl Anadolu İlkokulu 1-D sınıfı öğrencileri “Açık Hava Sınıfı Günü” kampanyası kapsamında Validebağ Korusu’nda ders işledi

Fotoğraflar: Murat Mehmet Aydın

Eğitim alanında yeni modeller geliştirmeye çalışan bir grup eğitimci ve çevre aktivisti 2011 yılında yeni bir kampanya başlattı ve bu kampanyanın adını da “Boş Sınıf Günü” koydu. 2015 yılına kadar 15 ülkede 600’den fazla okul bu kampanyada yer aldı. Kampanya büyüdükçe küresel çapta bir harekete dönüştü. Dünya çapında yapılan tartışmalar sonrasında ise bu kampanya “Açık Hava Sınıfı Günü” adını aldı.

DOĞAYLA İÇ İÇE

Farklı ülkelerden öğrencilerin yer aldığı bu kampanyaya Acıbadem 60. Yıl Anadolu İlkokulu 1-D sınıfı öğrencileri de katıldı. Öğretmen Murat Tabakçı’nın girişimleriyle 32 öğrenci 8 Kasım Cuma günü Validebağ Korusu’nda ders işledi, oyunlar oynadı. Eğitimci Murat Tabakçı, ilk defa doğada ders gören öğrencilere, “Buraya geldiğiniz için neden mutlu oldunuz?” sorusunu yöneltti. Öğrencilerin bir kısmı “Çünkü burada rahat nefes alıyoruz”, “Doğada yeni şeyler keşfediyoruz” cevabını verirken, bazıları da “Yeşil alan olduğu için daha iyi hareket ediyoruz” dedi. Öğrencilerin ortak talebi ise belirli aralıklarla açık havada ders işlemek oldu.

“DAHA HIZLI ÖĞRENİYORLAR”

Kampanyanın amacını konuştuğumuz eğitimci Murat Tabakçı, çocukların doğada daha hızlı öğrendiklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Çocuklar doğada iş birliği yaparak öğrenmeyi daha güzel gerçekleştiriyorlar. Burada yaptıkları dersle okul binası içinde teneffüs ettikleri havada ders yapmaları çok farklı. Bu zaten akademik olarak da araştırılmış ve ortaya konmuş. Çocukların doğada öğrenmeleri bir zorunluluk. İlk defa dışarıda ders yapıyoruz. Bu çocuklar birinci sınıf, eylül ayında okula başladılar şimdi de dışarıda derse katılıyorlar. Bugünle birlikte 4 yıl boyunca bizim okulda kaldıkları sürece bu okul dışarıda gününe yılda iki kere katılacaklar. Türkiye şartlarını düşündüğümüz zaman bence çocukların haftanın en az iki günü boyunca doğada ders yapmaları gerekiyor.”

"YEŞİL ALANLAR ÖNEMLİ"

Şehir içindeki son yeşil alanların korunması gerektiğini söyleyen Tabakçı, şöyle konuştu: “Yerel yönetimler şehir içerisinde, özellikle metropollerde bu tür alanları yapılaşmaya açmaktan ziyade buraları açık sınıflara dönüştürebilirler, bu da bir çağrı olsun yerel yönetimlere. Kadıköy Belediyesi de bir parkın içinde açık hava sınıfı kurabilir. Validebağ Korusu gibi bir yerin mutlaka çocuklar için korunması gerekiyor. Bu hareketin söylemi de bu, ‘çocuklara çocukluklarını geri vermemiz lazım.’ Bunu da binalarda veremeyiz, doğada verebiliriz.”

“MÜFREDATTA YER ALMALI”

“Bugün yaptığımız etkinliğin bir farkındalık gününün ötesine geçip müfredatta yer alması gerekiyor.” diyen Tabakçı, “Öğrenciler, koruya girdiğimizden beri birbirleriyle el ele tutuştular, daha yakınlar, birlikte yürümeye gayret ettiler, sürekli buradaki böceklerden ve kuşlardan bahsettiler. Doğayla ilgili konuştular, bu bile yeterli. Ülkemizde özel okullar dışında okul dışarıda gününü ya da açık sınıf kavramını pek kullanan yok maalesef. Avrupa'daki bazı okullar haftanın 2 günü öğrencilerin gerekli ihtiyaçlarının karşılandığı bölümleri olan ormanlık alanlarda ders işliyorlar. Kadıköy’de Yoğurtçu Parkı, Moda Sahili bile açık ders için uygun bir ortam. Yeter ki buralarda çocukların tehlikelerle karşılaşmalarına karşı önlemler alınsın ve gerekli düzenlemeler yapılsın.” şeklinde konuştu.