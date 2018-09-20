AÇEV’den “Uçurtma ve Oyun Şenliği”

Baba Destek Programı’na katılan babalar, çocuklarıyla birlikte Uçurtma ve Oyun Şenliği’nde doyasıya eğlendi

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Baba Destek Programı’na katılan babaların çocuklarıyla hem eğlenmeleri hem de ilişkilerini güçlendirmeleri için baba ve çocuk etkinliği başlığı altında “Uçurtma ve Oyun Şenliği” düzenledi. Kalamış Parkı’nda düzenlenen etkinliğe programa katılan babalar ile Kalamış’ta pazar gününü keyifli bir şekilde ailesiyle geçirmek isteyen Kadıköylüler de katıldı. Çocukların cıvıl cıvıl seslerinin ve gülüşlerinin çınladığı, uçurtmaların uçurulduğu, çuval, yumurta ve halat çekme yarışının yapıldığı şenlikte babalar da çocukluklarına geri döndü.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

Baba Destek Programı’nda gönüllü eğitmen olarak iki yıldır görev alan Murat Kantarcıoğlu, Baba Destek Programı’na katılıp, sertifika alan babaların çocuklarıyla eğlenmeleri için şenliği düzenlediklerini söyledi. Kantarcıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti; “Ayrıca parka gelen babalara da eğitimi anlatmayı ve tanıtmayı amaçladık. Eğitimlerin hepsi ücretsiz. Kadıköy Belediyesi bize kucak açtı. Eğitimlerimizi vereceğimiz yer tahsisi yaptı. Cinsiyet ayrımcılığı, çocuklara karşı nasıl tutum gösterilmesi gerektiği ve iletişim eğitimlerde üzerinde durduğumuz konuların içerisinde yer alıyor.”

YARARLI BİR EĞİTİM VE EĞLENCELİ ETKİNLİK

Etkinliğe katılan Arif Karaca, “Eğitim programında çok yararlı bilgiler edindim. Öğrendiğim bilgiler çocuğumla olan ilişkimi daha da güçlendirdi. Bu etkinlik de eğlenceli dakikalar geçirmemizi sağladı. Uçurtma uçurmaktan çok keyif aldım” dedi.

Mehmet Ali Kılıç da etkinlikle ilgili düşüncelerini şu şekilde dile getirdi, “Kızımla birlikte İstanbul’da iyi zaman geçirebileceğim bir etkinlik ve yer. En son 10 yaşındayken uçurtma uçurmuştum. Eğitim sonucunda kızımla daha da yakınlaştık.”

BABA DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), 1996 yılından beri Türkiye genelinde babaların çocukların bakımında sorumluluk üstlenmeleri, çocuklarıyla demokratik ilişki kurarak, onların gelişimlerini etkin bir şekilde desteklemeleri için Baba Destek Programı’nı uyguluyor. Çocukları 3 ile 11 yaş arası olan babaların katıldığı program ekim ayının ilk haftasında başlayıp, yaklaşık 10 ile 13 hafta arası sürüyor. Kadıköy Belediyesi de iki yıldır çocuk yuvalarının, sosyal hizmet merkezlerinin ve gönüllü evlerinin kapsını açarak, eğitim verilecek yer desteği sağlıyor. Program haftada bir gün akşam saatlerinde gerçekleşiyor. Baba Destek Programı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ilkisbabalik.acev.org web sitesini ziyaret edebilirler. Başvuru yapmak isteyenler ise ilkisbabalik@acev.org adresine mail gönderebilirler.