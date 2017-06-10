“Zeytinime Dokunma!” diyenler Haydarpaşa’da

Bir grup gönüllü Kadıköylü, kamuoyunda yoğun eleştirilere neden olan zeytinlik düzenlemesine karşı, Haydarpaşa Kitap Günleri’nde “Zeytinime Dokunma!” sloganıyla zeytin fidesi dağıttı

Kamuoyu bir süredir 7'nci kez Meclis gündemine getirilen zeytinliklerin imara açılmasına izin verilmesine olanak sağlayan “Zeytinliklerle ilgili düzenleme”yi tartışıyor. Tasarının geri çekilmesi için çeşitli yerlerde çeşitli etkinlikler yapılırken, “zeytinlik tasarısı”na karşı bir etkinlik de Kadıköy’de, Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 9.Haydarpaşa Kitap günlerinde gerçekleşti. Kadıköylü bir grup gönüllü tasarıya dikkat çekmek amacıyla Kitap Günleri’nde kurdukları stantta zeytin fidesi dağıttılar.

“ZEYTİNLİKLERE KIYILMAK İSTENİYOR”

Gönüllü grup adına Gazete Kadıköy’e konuşan Sevil Çağlar, zeytin ağaçlarına kıyılmak istendiğini belirterek, etkinliği bu konuya dikkat çekmek için yaptıklarını dile getirdi. “Dünyada hep bir dikili ağacımız olsun isteriz. Biz de bu dikili ağacımız neden zeytin ağacı olmasın dedik” diyen Çağlar, zeytin ağaçlarının doğaya katkısına dikkat çekerek şunları söyledi: “Görüşülen zeytin yasasını kabul etmiyoruz. Yapılmak istenen değişiklikleri onaylamıyoruz. Tesis yapmak için boş araziler boş yerler var. Doğa kıyımıyla ülkeye refah getirilemez. Bir ağaç, bir bitki özellikle zeytin ağacı sayamayacağımız kadar faydaya sahip. Her şeyden önce bitki olarak havayı temizliyor, toprağı temizliyor ve tutuyor.”

Bu etkinliğin gerçekleşmesi için özellikle 9.Haydarpaşa Kitap Fuar’ını seçtiklerini söyleyen Çağlar, bunun sebebini “Doğaya katkıda bulunan bir çalışma şekliyle de gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği kitap ve doğanın birlikte anılmasını düşündüğümüz için gerçekleştirdik” sözleriyle açıkladı.