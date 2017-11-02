Yıkım değil dikim

Doğal afetlerdeki ağaç kayıplarını gidermek için harekete geçen Kadıköy Belediyesi, geçen yazki fırtınada yıkılan Koşuyolu ağaçlarını yeniledi.

Kadıköy Belediyesi, temmuz ayında İstanbul’da etkili olan dolu yağışı ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle Koşuyolu’nda yıkılan ağaçların yerine yenilerini dikti.

Kadıköy Belediyesi ağaç dikim mevsiminin gelmesi ile birlikte çalışmalarını başlattı. İlk ağaçlandırma çalışmasını fırtına nedeniyle oluşan hortumundan en çok etkilenen nokta olan Koşuyolu Parkı’nda 2 Kasım Perşembe günü gerçekleştirdi. Temmuz ayında çıkan fırtınadan en çok etkilenen noktalardan biri olan Koşuyolu Parkı’nda 45 ağaç yıkılmış veya zarar görmüştü. Burada yıkılan ağaçların yerine mahalleli, esnaf ve öğrencilerle birlikte, 75 adet yetişkin ağaç dikildi.

Koşuyolu Parkı’ndaki ağaç dikiminde bir konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu; ‘’Hedefimiz insanların daha sosyal daha renkli yaşaması ileriye doğru daha aydınlık yürüyebilmesi. İnsanlar parklarla spor alanlarıyla müzik ve sanatla beraber iyi insan olacaklar ve bu iyilik ülkenin yönetimine de yansıyacak. Bizim insanlarımız daha mutlu daha huzurlu yaşamayı hak ediyor. Emin olun sanat ve spor bir araya geldiği zaman çocuklarımız bunlarla büyüyüp huzurlu, mutlu bir ülkeye sahip olacak, Cumhuriyetin ruhu geleceğe yansıyacak. Hepinize iyi yaşamlar diliyorum’’ dedi

Kadıköy Beleidyesi, doğal afetlerdeki ağaç kayıplarını gidermenin yanı sıra geçen yıl ilçede park ve yeşil alanları bitkilendirme çalışmaları kapsamında 2 bine yakın ağaç ve 18 bine yakın çalı dikimi yapmıştı.