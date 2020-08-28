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Yeşil Kamp, dijital platformda başlıyor

Yeşil Düşünce Derneği tarafından 2009’dan beri düzenlenen Yeşil Kamp bu yıl dijital platformda gerçekleşecek

Yeşil Kamp, dijital platformda başlıyor
GazeteKadıköy

Yeşil Düşünce Derneği tarafından, yeşil düşünceyi katılımcılarla birlikte geliştirmek, güncel sorunlar üzerine yeşil politikalar çerçevesinde birlikte tartışmak, düşünmek ve çözümler üretmek, bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirmek için düzenlenen Yeşil Kamp bu sene Covid19 nedeniyle dijital platforma taşındı.

İklim, ekoloj, ekonomi, pandemi, demokrasi krizleri gibi krizlerle, kendi kendine baş etmeye çalışan ve bundan sonrasına dair vizyon geliştirmeye çalışan herkesin ulaşabileceği Yeşil Kamp Dijital’in bu seneki teması ‘Krizler Çağı: Ütopyalar, Distopyalar ve Kesişimler’ olarak belirlendi.

 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek dijital kamp derneğin Youtube ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Nilipek konseri ile başlayacak kampta BGST Tiyatro, Tanıl Bora, Tatavla Tiyatro, Güneşin Aydemir, Eymen Aktel, Sezin Öney gibi isimler atölyeler, gösteriler, söyleşi ve konserlerle yer alacak.

Etkinlikler ve yayın akışı ile ilgili bilgi almak için derneğin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz / https://bit.ly/yesilkampdijital.

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