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Yeryüzü Derneği’nden kent bahçesi daveti

Yeryüzü Derneği, balkonunda, bahçesinde sebze, meyve yetiştirmek isteyen herkesi kent bahçesi kurmaya davet ediyor. Derneğin ücretsiz vereceği fide ve tohumlarla kendi sebzenizi kendiniz yetiştirebilirsiniz

Yeryüzü Derneği’nden kent bahçesi daveti
GazeteKadıköy

Şehirde yaşarken doğayla iç içe olmak mümkün mü?  Birkaç küçük çabayla evet. Balkonda, bahçede hatta pencere kenarında yetiştireceğiniz saksıda sebzeler bile hem hormonsuz gıdaya ulaşmak için hem de “başka türlü bir kent ve hayat demek” için umut verici bir neden. Yeryüzü Derneği 10 yılı aşkın bir süredir hayata geçirdiği projeleriyle kentte ekolojik yaşamın mümkün olduğunu gösteriyor. İstanbul’un farklı bölgelerinde kent bahçeleri kuran dernek 2021 projesi için balkonunda, bahçesinde küçük bahçeler yaratmak isteyenlere çağrı yaptı.

‘Kendin Yetiştir Kendin Pişir’ sloganıyla hayata geçirdiği projeyle 10 yılda 2600 kişinin kendi bahçesini kurmasına ön ayak olan dernek bu yılda evinin önünde, terasında, balkonunda, arka bahçesinde toprak bulan her İstanbulluyla kent bahçeleri kurmayı hedefliyor. Proje kapsamında kent bahçeciliğini teşvik etmek üzere atalık tohumlar ücretsiz dağıtılacak.

Projeye katılan ve daha önce sebze yetiştirmemiş ve ekim eğitimine ihtiyaç duyan bahçeciler için ekim dikim eğitimi düzenlenecek. Eğitimler bu yıl pandemi nedeniyle online yapılacak.  Eğitimlerde, tohum nasıl ekilir, fide nasıl dikilir? Sulama yöntemleri ve su hasadı, toprak nasıl zenginleştirilir, kendi gübrenizi nasıl hazırlarsınız (kompost), olası hastalıklarla, kimyasal zehir kullanmadan nasıl başa çıkabilirsiniz, konuları işlenecek. Eğitimler 9 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Eğitimlerden sonra pandemi koşullarına ve sokağa çıkma kısıtlamalarına göre bir takvim belirlenerek atalık tohum ve fide dağıtımı yapılacak. 

Yeryüzü Derneği’nin kent bahçeciliği projesine katılmak için internet sitesinden başvuru yapabilir ya da basvuru@yeryuzudernegi.org e-posta adresine de yazabilirsiniz.

Etiketler; #kent bahçeciliği #bahçe #yeryüzü derneği
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