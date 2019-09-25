Yenilenebilir enerji iklim krizine çözüm mü?

İklim grevi haftası kapsamında düzenlenen söyleşide konuşan Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar: “Yenilenebilir enerji doğayla uyumludur. Özgürlük, barış ve eşitlik demektir”

İklim Grevi Haftası kapsamında Kadıköy’de bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu etkinliklerden biri de Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği (KADOS) tarafından Tasarım Atölyesi Kadıköy’de gerçekleştirildi. 24 Eylül Salı günü düzenlenen “İklim Değişikliğinin Azaltılması İçin Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji” başlıklı söyleşide Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, yenilenebilir enerjinin iklim kriziyle olan ilişkisini anlattı.

KÖMÜRDEN RÜZGARA

1800’lü yıllarda sanayi devrimiyle birlikte kömür tüketiminin arttığını söyleyen Uyar, 1950’den sonra ise büyük devletlerin petrol kaynaklarına yöneldiği bilgisini verdi. 1970’de başlayan petrol krizinden sonra da devletlerin enerji üretimi için nükleer reaktörler inşa etmeye başladığını söyleyen Uyar, şöyle devam etti: “Nükleer, Fransa ve Amerika’da elektrik üretimi için kullanıldı. 1979 yılından sonra ise bu sistem ABD’de terkedildi. Bunun nedeni ise sistemin pahalı olması ve atıkların depolanaması ve yurttaşların bunları istememesiydi.”

SANTRALLER KAPATILDI

Nükleer santralleri kapatan ülkelerin, 1978 yılından sonra başka ülkelerde santral kurmak istediklerini söyleyen Uyar, Akkuyu’daki nükleer santralinin ilk olarak 1976’da kurulmak istendiğini şu sözlerle anlattı: “İsveç’te referandum yapılıyor ve nükleer santral kurulması istenmiyor. Kredi verecek yer arıyorlar ve Türkiye’yi buluyorlar. Ancak bir defa daha referandum yapılıyor ve İsveç kabul ediyor.” dedi.

Uyar, nükleerden vazgeçen ülkelerin şu an başka ülkelerde santral kurmak istemesinin neo-liberal politikalarının sonucu olduğunu da ekledi.

DOĞAYA UYUMLU KENTLER

Petrol rezervlerinin uzun süre tükenmeyeceğini ifade eden Uyar, petrol ve kömür tüketiminin karbondioksit oranında artış sağladığını söyledi. Gelişmiş ülkelerin büyük bir kısmının yenilenebilir enerji üretimine başladığını söyleyen Uyar konuşmasını şöyle sürdürdü: “Doğaya uyumlu kentler yapmak zorundayız. Eğer yapmazsak yaşamımız sürdürülebilir olamaz. Yenilenebilir enerji de doğaya uyumlu kentler ve evler inşa etmenin çözümü. Yenilenebilir enerji sayesinde 11 milyon kişiye iştiham sağlanmış durumda.”

“Yenilenebilir enerji ‘özgürlük’, ‘eşitlik’, ve ‘barış’ demektir” diyen Uyar, Türkiye’de rüzgar ve güneş enerjisinin çok yaygın kullanılmadığını söyleyerek, “Türkiye’nin enerji politikası var ama hedefi yok.” şeklinde konuştu.

“İSTANBUL’DA KURULABİLİR”

İstanbul’da rüzgar türbinlerinin kurularak enerji üretiminin sağlanabileceğini aktaran Uyar, “İstanbul’un tepeleri bunun için uygun. Sadece İstanbul değil Türkiye’nin her yerinde elektrik üretilebilir. Belediyeler ve kooperatifler buna başlayabilir. Çatılar boş duruyor ve çatılara güneş panelleri kurulabilir. Şebeke de buna uygun. Bunun için karar vericilerin irade göstermesi gerekli. Ancak biz tüketmediğimiz doğalgazın parasını ödemek zorunda olduğumuz için yenilenebilir enerji şu an için baskılanıyor. Ama doğalgaz artık çok pahalı ve bence yavaş yavaş bu sisteme geçilecek.” şeklinde konuştu.

Yenilenebilir enerjinin daha az maliyetli ve doğayla uyumlu olduğunu söyleyen Uyar, “Eskiden güneş panelleri çok pahalıydı ancak şimdi 1500 Dolar civarında. Ama yenilebilir enerji için mikro şebekelerin kurulması gerekiyor.” dedi.