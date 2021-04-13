Haftalık Bağımsız Gazete 13 Nisan 2021
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Yemekhanenin atıkları komposta dönüştü

Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’da bulunan merkez binasında yer alan yemekhanesinden çıkan sebze ve meyve atıkları, komposta dönüştürülüyor

Yemekhanenin atıkları komposta dönüştü
GazeteKadıköy

Kadıköy sınırlarında ‘Atıksız Yaşam Hareketi’ni hayata geçiren Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, çöp miktarını azaltmak için yürüttüğü çalışmalara belediyenin kendi birimlerinde yaptığı çalışmalarla öncülük ediyor. Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’da bulunan merkez binasında yer alan yemekhanesinden çıkan sebze ve meyve atıkları, yine belediyenin arka bahçesinde bulunan Geçici Atık Toplama alanında biriktirilerek komposta çevriliyor. 

Atık toplama alanında 9 ayda biriktirilen 404 kilogramlık organik atık, solucanlar aracılığıyla 60 kilogramlık komposta dönüştürüldü. Çiçekli bitkiler için çok zengin bir gübre halini alan kompost belli oranda toprakla karıştırılarak, Kadıköy’ün park ve bahçelerinde kullanılacak. 

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