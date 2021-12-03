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Validebağlılar kazandı!

Üsküdar Belediyesi’nin Validebağ Korusu’nda gerçekleştirmeyi planladığı rehabilitasyon projesi mahkeme tarafından iptal edildi

Validebağlılar kazandı!
Fırat Fıstık

Üsküdar Belediyesi yıllardır Validebağ Korusu’nda ‘rehabilitasyon’ adı altında çok kapsamlı bir projeyi gerçekleştirmeye çalışıyor. Defalarca kez çevrede yaşayanların itiraz ve eylemleriyle engellenen projeye bir ret de mahkemeden geldi. İstanbul 11. İdare Mahkemesi, Validebağlıların itirazını görüştü ve projeyi iptal etti.

Üsküdar Belediye Başkanlığı’nın davalı olarak yer aldığı davada İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin haziran ayında verdiği karar örnek olarak gösterildi. Söz konusu bu davada peyzaj projesinin alanın ekolojik yapısına uygun olmadığı, inşaat projesinin koru kavramına uymadığı, korunun bu proje sonucu park veya millet bahçesi düzeyine düşeceği belirtilmişti. Bu davada yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı. Bu kararın hukuka aykırılığı tescillediği vurgulanırken dava konusu projenin iptaline karar verildi.

MOLOZ DÖKÜLMÜŞTÜ

Eylül ayında Üsküdar Belediyesi ekipleri, Validebağ Korusu'na iş makinesi ve kamyonlarla girmiş, koruya moloz dökmüştü. Belediye ekipleri mahallelinin ısrarı ve nöbeti sayesinde geri çekilmek zorunda kalmıştı.

Etiketler; #ağaç #koro #validebağ savunması #validebağ
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