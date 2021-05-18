“Validebağ’da ranta talana hayır”

Validebağ Korusu için hazırlanan imar planlarına itiraz eden Validebağ Gönüllüleri, koruya 500 araçlık otopark yapımını öngören projenin de iptal edilmesini istedi

Validebağ Korusu ile ilgili 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 20 Nisan 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı. Validebağ Gönüllüleri, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'na itiraz etmek için Ataşehir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü önünde buluşarak dilekçelerini müdürlüğe iletti. İtirazda, Validebağ Korusu’nun doğal sit alanı olduğu hatırlatılarak, şu gerekçeler sunuldu: “İmar planı notları ile alana, halka açık rekreasyon amaçlı park fonksiyonu yüklenmek istenmektedir. Validebağ Korusu park değildir. Barındırdığı 12’si anıt ağaç, 100’e yakın korumaya değer, 4 binin üzerinde 30-300 yıllık ağaçları ile 120’nin üzerinde kuş türü ve 30’un üzerinde kelebek çeşidi ve zengin bitki örtüsü ile doğal bir yeşil alandır. Yoğun bir fiziki inşai faaliyet gerektirecek olan bisiklet ve yürüyüş parkurları ve otopark ve alanları korudaki doğal düzenin yok olmasına ve sit alanının özelliğinin kaybolmasına yol açacaktır.”

“BU PLANLAR GERİ ALINMALI”

İtiraz dilekçelerini müdürlüğe ileten vatandaşlar daha sonra Validebağ Korusu Harmendere’de biraraya gelerek, çocuklarla birlikte koruda ağaç dikti. Üsküdar Belediyesi’nin, birinci derece doğal sit alanı olan koruda; 500 araçlık otopark ve festival alanı projesini hayata geçirmek için girişimlerde bulunduğunu ifade eden gönüllüler burada bir basın açıklaması yaptı. Validebağ Gönüllüleri adına metni Uğurcan Günay okudu.

Üsküdar Belediyesi’nin projeden vazgeçmesi çağrısında bulunan Günay, şöyle devam etti: “Bugün itiraz hakkımızı kullandık. Validebağ Gönüllüleri Derneği olarak bu planların geri alınması için dava açacağız. Burası koru olarak korunabilen İstanbul’daki tek yerdir. 2018 yılında millet bahçesi olarak planlanmasına karşı açtığımız dava henüz sonuçlanmadı. 2020 Mart ayında Validebağ Korusu bakım ve düzenleme yapılması amacıyla iki yıllığına Üsküdar Belediyesi’ne tahsis edildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de dava konusu olan Millet Bahçesi Projesi’ni sahiplenmiş olacak ki, yalnızca ismini ‘Validebağ Korusu Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi’ olarak değiştirerek millet bahçesindeki işlerin çoğunu yapacağını açıkladı.”

BİLİRKİŞİ UYARMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 yılında aldığı kararla, Anadolu yakasının en önemli yeşil alanlarından biri olan Validebağ Korusu’nun Millet Bahçesi olması için adım atmış, İstanbul 1 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu da projeye onay vermişti. Validebağ Gönüllüleri ise projenin iptal edilmesi için yargıya başvurmuştu. İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde görülen davanın bilirkişi raporu geçtiğimiz nisan ayında açıklanmıştı. Raporda, Millet Bahçesi projesi kapsamında 29 bin metrekare alanda inşaat çalışmalarının yürütüleceği anımsatılarak, inşaat faaliyetlerine dair şu görüşler paylaşıldı: “İnşaat sırasında malzeme taşınması, kazının dışarı çıkarılması, beton atılması gibi nedenlerle toprak çok sıkışacak, ağaçların kök solunumu ve yağışın toprağa sızması azalacaktır. İnşaat sürecinde gürültü, toz ve diğer nedenlerle yaban hayatı zarar görecektir.”

Korulardaki konforun ve lüksün ikinci planda olduğunun kaydedildiği raporda “İnsanlar bu alanın bir park olmadığını, bir koru olduğunu fark etmeliler. Yüksek standartlı granit plak kaplamalı ve granit bordürlü yollar koruda yama gibi duracaktır.” denildi.