Kozyatağı Vakıfsu Deposu bulunduğu alana dini tesis yapılması kararını protesto eden 19 Mayıs Mahallesi sakinleri, Kriton Curi Parkı’ndan deponun bulunduğu alana yürüyüş düzenledi

Kadıköy’de, Kayışdağı’ndan doğan Kayışdağı Suyu’nun aktığı birçok tarihi çeşme ve hayrat bulunuyor. Bu çeşmelerin bir kısmı yoğun yapılaşma sebebiyle artık akmazken, hala akanlar ise İBB’nin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun temmuz ayı toplantılarından çıkan kararla tehdit altına girdi. Mülkiyeti İSKİ Genel Müdürlüğü’nde olan 3139 ada, 17 ve 53 parselde bulunan Vakıf Kayışdağı Suyu Sistemi ile İSKİ’ye ait Kozyatağı Su Deposu’nun bulunduğu 1000 metrekarelik alanın, plan değişikliği ile “dini tesis” alanı olarak kullanılmasına karar verildi. İSKİ’nin olumsuz görüş bildirmesine ve CHP’li üyelerin muhalefetine rağmen plan değişikliği İBB Meclisi’nden geçti. İSKİ’nin olumsuz görüş bildirmesi üzerine, kurumdan ikinci yazı istendi. İSKİ Genel Müdürlüğü ikinci yazısında söz konusu parsellerde Kozyatağı Su Deposu ile Vakıf Kayışdağı Suyu sistemine ait 3 depodan biri olan Kozyatağı Vakıfsu Deposu bulunduğu, bu nedenle parsellerin tamamının imar planlarında “İSKİ Hizmet Alanı” olarak korunması gerektiği belirtti. Fakat bu görüş kararın alınmasına engel olmadı.

“TARİHE VE DOĞAYA SAYGISIZLIK”

Vakıfsuyu Deposu’unun bulunduğu 19 Mayıs Mahallesi’nin sakinleri de, kararı protesto etmek amacıyla bir eylem düzenledi. “Vakıfsuyuma Dokunma!” sloganıyla, Kriton Curi Parkı’ndan İski Vakıfsuyu Deposu önüne yürüyen mahalle sakinlerine, birçok platform ve STK’nın yanı sıra CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da destek verdi.

“19 Mayıs Mahallesi sakinleri” imzalı eyleme katılanlara ve basın mensuplarına verilen basın açıklamasında, Kadıköy’deki tarihi çeşmelerin kaynağı Kayışdağı Vakıfsuyu’nun depolandığı alanın tehdit altında olduğu belirtilirken, alana camii yapılmasının gereksiz olduğu vurgulandı. Açıklama, “Bu depolara yakın mesafede Böcekli, Mehmet Çavuş (Kozyatağı Modern Cami), Mustafa Nazmi Ersin, Kazasker ve Has Erenler camileri bulunmaktadır. Dolayısıyla, bölgede 5 cami mevcutken müftülüğün ibadet alanı ihtiyacı olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Ne yazık ki yine, halkımızın en saf dini duyguları kullanılmaya çalışılarak yeşil bir alanın ranta açılması durumuyla karşı karşıyayız. İSKİ’nin bu görüşü, Kadıköy’de bu çeşmelerden ücretsiz su temin eden vatandaşlarımızın, bu haklarına erişiminde sorun yaşayacağına işaret ediyor. Suların kirlenmesi ve en sonunda bu çeşmelerden su akışının durmasıyla karşılaşabiliriz. Halkımızın para vermeden temiz içme suyuna ulaştığı çeşmelerimizin depo alanına, İSKİ’nin olumsuz görüşüne rağmen, inşaat yapılacak olması kentimize, vatandaşlarımıza, tarihimize ve doğaya saygısızlıktır. Bu tip ihtiyaçların mahalle halkıyla beraber tespit edilip onlarla beraber çözülmesi gerekiyor” denildi.

“HALKIN TALEPLERİNE KULAK KABARTIN”

Eyleme destek veren kurum temsilcilerinden biri olan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de 1900’lerin başından itibaren akan ve Kadıköy’ün muhtelif yerlerinde bulunan tarihi çeşmelerin çoğunun yanlış yapılaşma nedeniyle artık akmadığını anımsattı. Çeşmelerden akan tatlı suların depolandığı alanlardan biri olan Kozyatağı Vakıfsu Deposu’nun alınan kararla büyük bir tehdit altında olduğunu dile getiren Narin, İBB’yi ve İBB Başkanı Kadir Topbaş’ı şu sözlerle uyardı; ‘’Ekosisteme zarar verirsek, ağaçları kesersek, kişi başına düşen yeşil alanı azaltırsak, geleceğe yönelik büyük sorunlar bizi bekliyor. İstanbul’u yönetenlerin halkın taleplerine kulak kabartmasını istiyoruz. Tekrar Maltepe’de, Kadıköy’de, Üsküdar’da, Kayışdağı Suyu’nun çeşmelerden akmasını istiyoruz. Burada yine bir çeşmeyi kapatarak ve suyun toplanma alanı olan depoyu imara açarak Kadıköylülere hiç bir şey kazandıramazsınız. Kulaklarınızı açın, uyarıyoruz! Yeşil alanları tahrip ederek, yeşil alanları binalarla doldurarak kimseye huzur ve rahatlık veremediniz, veremeyeceksiniz. Bizim tatlı su alanlarımızı ve yeşil alanlarımızı tahrip etmeyin. Biz bu alanların afet toplanma alanı ve tatlı suya ulaşabileceğimiz alanlar olarak kalmasını istiyoruz.”

“KARARI KADIKÖYLÜLER VERMELİ”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da eyleme destek olanlar arasındaydı. Nuhoğlu söz konusu olan alanın Kadıköylüler için çok değerli olduğunu belirterek, korunması gerektiğini vurguladı. Yerellerde bulunan alanlarla ilgili, İBB’nin veya “Ankara”nın karar vermesinin yanlış olduğunu dile getiren Nuhoğlu şöyle devam etti: “Burada İSKİ tesisleri var. Biz Kadıköy Belediyesi olarak sadece Kadıköylülerin talepleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Burada rekreasyon alanı dahil, spor alanı dahil, her konuda Kadıköylülerle birlikte karar veriyoruz. Bunun aynısını İBB’nin de yapması gerekiyor. Bütün bu yapılanlara Kadıköylülerin karar vermesi gerekiyor. İBB’den veya Ankara’da alınan kararlar doğru kararlar değil. Çünkü oradan burayı görme şansları yok. Biz burada yaşıyorsak burayla ilgili kararları biz vermeliyiz.”

ÇEŞMELERİMİZ TEHDİT ALTINDA

İçme suları ile ünlü İstanbul’un, baraj ve doğal göller haricinde, yeraltından fışkıran belli başlı birçok doğal içme suyu kaynağı bulunuyor. Anadolu Yakası’nda, Alemdağ’dan fışkıran Taşdelen, Sırmakeş ve Defneli Suları, Aydos Dağı’nın eteklerinden fışkıran Ayazma ve Şeker Suları, Çamlıca’nın Tomruk ve Küçük Çamlıca Suları, Anadolu Boğaziçisi’nin Çubuklu, Karakulak Suları ve Kadıköy’ün vakıf çeşmelerine de akan Kayışdağı’ndan doğan Kayışdağı Suyu buna örnek oluşturuyor. Kayışdağı’ndan çıkan su ile Kadıköy’de 10’dan fazla tarihi çeşme ve hayrata su sağlanıyordu. Fakat İstanbul’u tamamen saran yoğun yapılaşma furyasıyla birlikte bu çeşmelerden çoğu artık akmıyor. Hala akanlar ise İBB’nin imar ve Bayındırlık Komisyonu’nun temmuz ayı toplantılarından çıkan kararla tehdit altında.