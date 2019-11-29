Haftalık Bağımsız Gazete 29 Kasım 2019
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Toprağın ayak izinde…

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi İklim Elçileri ortaklığında düzenlenen “İklimin Ayak İzleri Semineri”nin üçüncüsü “Toprağın Ayak İzleri”, 7 Aralık Cumartesi günü Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek

Toprağın ayak izinde…
GazeteKadıköy

Saat 14.00’te başlayacak seminerin moderatörlüğünü Kadıköy Belediyesi İklim Elçileri Koordinatörü Işık Baştuğ yapacak. Konuşmacılarsa İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji ABD ‘EM’ Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden Doç. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan olacak.

 “İklim Değişikliği ve İstanbul Havalimanının Yaratacağı Isı Adası Üzerine Ekolojik Değerlendirmeler” ve “İklim Değişikliği Kent Ekolojisini Nasıl Etkiliyor?” konularının yer aldığı seminer ücretsiz ve konuya duyarlı herkes davetli!

Etiketler; #iklim #çevre
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