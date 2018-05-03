Haftalık Bağımsız Gazete 05 Mayıs 2018
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Topluluk Bahçesi yaza merhaba dedi

Permakültür Kulübü üyesi öğrenciler ile Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi gönülleri bir araya geldi ve bahçeyi yaz mevsimine hazırladı

Topluluk Bahçesi yaza merhaba dedi
Seyhan Kalkan Vayiç

Saint-Joseph Fransız Lisesi Permakültür Kulübü üyesi öğrencileri ile Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi gönülleri bir araya geldi, el ele verdi ve Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi’ni yaz mevsimine hazırladı. 29 Nisan Pazar günü gerçekleşen ve katılımın yoğun olduğu yaza hazırlama etkinliğinde, bahçedeki otlar toplandı; mevsimine uygun ürünlerin ekilmesi için toprak havalandırıldı; domates, kabak, fesleğen, biber fideleri toprakla ve suyla buluştu.

TOPRAK EKİM İÇİN HAZIRLANIYOR

Topluluk Bahçesi’nin ikinci yılını doldurduğunu hatırlatarak, yaz mevsimi hazırlıkları hakkında düşüncelerini dile getiren Saint Joseph Lisesi Coğrafya ve Permakültür Kulübü öğretmeni Şükran Toy, öğrenciler ve gönüllülerle birlikte ot temizliğinin yapılacağını, tohuma bırakılan roka ile maydanoz gibi ürünlerin toplanıp, tohumlarının alınacağını ve mevsimine uygun ürünler için toprağın hazırlanacağını söyledi. Toy, hazır hale gelen toprağa ilerleyen günlerde kavun ve karpuz ekiminin yapılacağını da sözlerine ekledi.

“PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIYORUZ”

Kentte tarım yapabilmenin mutluluk verici olduğunu belirten Topluluk Bahçesi gönüllerinden Raife Polat da “Bahçemizi yaza hazırlıyoruz. Bu hazırlıkları kulüp üyesi öğrenciler ve diğer gönüllü arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. İki yıldır Topluluk Bahçesi’nde gönüllü olarak çalışıyorum. Bu süre boyunca çok şey öğrendim. Öğrendiklerimi buraya gelen çocuklarla da paylaşıyorum. Onlara tohumu, mevsimsel döngüyü ve toprakla barışmayı anlatıyoruz.” dedi. Polat, ekilen sebze ile meyveyi toplamanın ve yemenin çok ayrı bir keyif olduğunu da sözlerine ekledi.

“TOPRAĞA DOKUNMAK MUTLU EDİYOR”

Yaza hazırlık çalışmalarına katılan Permakültür Kulübü üyesi olan Öykü Candaş, “Betonların arasında yaşıyoruz. Buraya gelince elimin toprağa değmesi beni çok mutlu ediyor. Önceden elimin toprak olmasından rahatsız olurdum. Şimdiyse değmesi için can atıyorum. Tohum olarak ektiğiniz ürünün büyüdüğünü görmek de ayrı bir mutluluk.” diyerek duygularını dile getirdi.

Bengisu Duygu da “Çocukluğumdan beri toprağı çok seviyorum. Topluluk Bahçesi ayrı bir dünya. Burada arkadaşlarımla birlikte tohumu toprakla buluşturuyoruz ve tohumun büyüyüp fide olduğunu görüyoruz.” diyor.

BAHÇEDE BİRLİKTELİK VAR

Bengisu’nun ardından düşüncülerini paylaşan Topluluk Bahçesi fikrinin sahibi olan Defne Aksel de “İki yıl önce topluluk bahçelerini anlatan bir sunum hazırladım ve belediye başkanımıza sundum. Sunduğum çalışmanın beğenilmesi ve onaylanması sonucu Topluluk Bahçesi kuruldu. İkinci yılını dolduran bahçede kolektif olarak çalışıyoruz.” dedi.

Etiketler; #permakültür #fenerbahçe topluluk bahçesi #topluluk bahçesi
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