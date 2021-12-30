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“Tohum saçan toplar yapalım mı?”

İklim değişikliği, atık yönetimi, doğal yaşam gibi konuların ele alındığı atölyelere ev sahipliği yapan Ekolojik Yaşam Merkezi'nde yüz yüze etkinlikler başladı. 25 Aralık Cumartesi günü gerçekleşen “Tohum Saçan Toplar Yapalım mı?” atölyesinin konukları çocuklardı

“Tohum saçan toplar yapalım mı?”
Seyhan Kalkan Vayiç

Kadıköy Belediyesi tarafından 5 Haziran 2018 Dünya Çevre Günü'nde açılışı yapılan Ekolojik Yaşam Merkezi, iklim değişikliği, atık yönetimi, ekoloji ile doğal yaşam konularında hem çocuklara hem de yetişkinlere eğitici ve yol gösterici atölyelere ev sahipliği yapıyor. Pandemi nedeniyle geçen yıl çevrimiçi olarak gerçekleşen atölyeler, bu yıl yüz yüze verilmeye başlandı. Soso ile kompost, geleneksel kuruyemişler, tıbbi çaylar gibi atölyelerin yapıldığı merkezin 25 Aralık Cumartesi günkü konukları “Tohum Saçan Toplar Yapalım mı?” atölyesine katılan çocuklardı.

“TOHUMLAR DA YOLCULUK YAPAR”

Çocuklar, tohumların yaşamdaki yolculuğunu, sincapların, kargaların, rüzgarın ve suyun bu yolculuktaki önemini meraklı bakışlarla dinlerken, bitkilerin de hareket ettiğini, mevsimlere göre yetişen meyve ve sebzeleri, solucanların topraktaki yaşam için ne kadar önemli olduğunu öğrendiler; su, toprak, kompostun buluşmasına dereotu ile maydanoz tohumunun eklenmesi ile oluşan karışımdan tohum topları yaptılar.

“ÇOCUKLAR TOPRAKLA OYNUYOR”

Atölye eğitmeni Sima Özkan, yeni neslin toprak ile iç içe olmadığını söyledi ve şöyle devam etti: “Şehirde de doğanın olduğunu, parklar ve bahçelerde kuşları, böcekleri görebileceklerini anlatıyorum. Bitkilerin de hareket ettiğinden, tohumların yolculuk yaptığınden, solucanların gübresinin ne kadar önemli olduğundan bahsediyorum. Tohum Saçan Şapkam kitabını okuyorum. Tohum topları yapıyoruz. Elleri ile yaptıkları o topları evlerine götürüyorlar. Belki ilk defa toprak ile oynayan çocuklar oluyor. Bu deyenimler çok değerli.” 

Ekolojik Yaşam Merkezi'ndeki atölyeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler (0216) 356 25 82 numaralı telefonu arayabilir.

Etiketler; #atölye #tohum saçan toplar yapalım mı? #Kadıköy Belediyesi #ekolojik yaşam merkezi
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