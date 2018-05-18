Tohum çeşitliliği bitme noktasında!

Dünyadaki tohum çeşitliliğinin yüzde 94’ü yok olmuş durumda. Kadıköylüler bu konuyu, Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılan panelde tartıştı

Tarımda endüstrileşme sonucu atalık tohumlar dünya üzerinde neredeyse yok denecek kadar azaldı. Tüm türler, kullanılan kimyasallar, tarımın endüstrileşmesi ve köylülüğün bitirilmesi ile tükenmiş durumda. Bu konuyu tartışmak için Yeryüzü Derneği ve Kadıköy Kent Konseyi ortak bir panel düzenledi. Panele kendileri de birer tohum saklayıcısı olan Tracy Lord, Nezih Gençler ve Aytaç Timur katıldı.

“Tohum: Anlatılamayan Hikâye” filminin gösteriminin ardından panele geçildi. Panelde ilk sözü alan Tracy Lord, metropollerde, şehirlerde tohumların nasıl saklanacağı üzerinde durulması gerektiğini anlatırken ülkemizde bu konudaki aksaklıkları şöyle dile getirdi: “Fransa’da ve İngiltere’de tohum için kampanyalar yapılıyor ve takaslarda insanlar bunları geri getiriyor. Getirmezse veya ekmezse bunun bir bedeli var. Türkiye’de özellikle de Ege’de yoğun bir şekilde tohum takasları, etkinlikleri yapılıyor. Fakat tohumlar verildikten sonra kim ekti, ekildi mi, ekilmedi mi kimse takip etmiyor. Bu sebeple de herhangi bir sonuç alınamıyor.”

Kendisi de yine bir tohum yetiştiricisi ve saklayıcısı olan Nezih Gençler sorunun temelinin kapitalizm içindeki standardize etme çabası olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Sistem tohumları standardize ediyor. Atalık tohumları edemediği için de yok etmeye çalışıyor. Ama onlar olmasa hibrit tohumlarını da üretemez. Bu yüzden sadece kendi kontrolü altında, asla köylü ve küçük üreticinin kontrolünde olmayan bir şey yapmak istiyor. Hibrit tohumları alınıp satılabilir olduğu için kapitalizm tarafından kullanılıyor. Bütün kavga bunun üzerine. Kapitalizm köylünün ortadan kaldırılmasını dayatıyor. Vandana Shiva bunun için ‘tohum köleliği ve gıda diktatörlüğü’ der mesela, çok güzel bir tanımlamadır.”