Temiz bir çevre için ‘’Sıfır Atık’’

Kadıköy Belediyesi ‘’Sıfır Atık Günleri’’ bilgilendirme toplantısı düzenledi

Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kadıköy Belediyesi Fenerbahçe Khalkedon sosyal tesislerinde Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Uygur Çakmak, birçok kamu kurum ve kuruluş temsilcisi ve muhtarların katıldığı ‘’Sıfır Atık Günleri’’ bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bünyesinde başlattığı ve tüm kamu ve kuruluşlarına yaymayı planladığı ‘’Sıfır Atık Projesini’’ paylaşmak istediklerini belirten Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şule Sümer, ’’bu projede amacımız bu çalışmayı hem kendi kurumlarınızda oluşturmanız hem de hizmet verirken bir araya geldiğimiz vatandaşlara söylemlerimizle ve yaptığımız çalışmalarla örnek olmanızı sağlamaktır. İlk çalışmamızı öğretmenlerle gerçekleştirdik sonrasında bütün okullara atık yönetim sistemini kurmaya başladık. Sizlerin hem kendi hayatınızda hem kendi kurumlarınızda bu çalışmaları gerçekleştirmeniz ve söylemlerinizle Kadıköylülere örnek olmanız bizim için çok önemli’’ dedi.

Çevre kirliliğinin en büyük sebebinin atıklar olduğunu söyleyen Kadıköy Belediyesi’nde görevli Çevre Mühendisi Nihan Ayışık, ’’ülkemiz nüfusunun %75’inin kentlerde yaşadığını düşünürsek aslında problem atıklar değil atık yönetim sistemlerinin sürdürülebilir olarak kurulamamasıdır. Kullanım ömrünü tamamlamış her şeye atık diyoruz. Biz kendi belediyemizde bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hem Kadıköy Belediyesi ana hizmet binası hem de 41 tane dış hizmet biriminde atık yönetim sistemi ekipmanları olarak, cam kumbaralar, atık pil kutuları, elektronik atık kutuları, ambalaj atık kutuları ve bitkisel atık toplama noktaları bulunuyor. Ayrıca belediye personeline yönelik atık ilaçlar için bir toplama ekipmanı yerleştirdik atık ilaçları burada topluyoruz’’ dedi.

Etkinlikte söz alan Kadıköy Belediyesi Çevre Mühendislerinden Fahri Furat, ‘’2008 yılında hizmete giren Atık Koordinasyon Merkezimizde oluşturduğumuz 13 elektronik atık depolama noktasında 335 ton elektronik atık, 100 adet tekstil atık kumbarasında 486 ton tekstil atığı, 346 cam kumbarasında 12 bin ton cam atığı, 168 ambalaj kumbaramızda 48 bin ton ambalaj atığı ve 43 bitkisel atık yağ toplama noktasında 36 bin litre atık yağın geri dönüşümü sağlanmıştır’’ şeklinde konuştu.

Etkinlikte ayrıca Bilişim Sanayicileri Derneği, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği , PT geri dönüşüm şirketi ve Kolza Biodizel şirketi temsilcileri birer konuşma yaparak faaliyet ve projelerini anlattılar.