Su havzalarına inşaata itiraz

İBB Meclisi ve Kadıköy Belediye Meclis üyesi Namık Kemal Ceylan, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğindeki değişiklikleri meclis gündemine taşıdı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı içme suyu kaynak havzalarında mutlak koruma alanlarını kaldırdı. Yeni yönetmeliğe göre su havzalarına inşaat yapılacak, her türlü atık dökülebilecek. İstanbul Belediye Meclisi ve Kadıköy Belediye Meclis üyesi Namık Kemal Ceylan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde gerçekleştirdiği değişiklikleri hazırladığı yazılı soru önergesi ile İBB meclis gündemine taşıdı. Üç ay önce 2040 yılında Türkiye'nin de susuzluk ve kuraklık çekecek ülkeler arasında olduğuna dair önerge verdiğini hatırlatan Ceylan şu soruları sordu:

1-Hayati konu olan su konusuna 3 ay önce vermiş olduğum önerge neden cevaplanmadı?

2-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı su havzalarımızı mutlak koruma alanından çıkartırken İBB Başkanı Sayın Mevlüt Uysal’dan da görüş istedi mi? İstanbullular için hayati olan bu karara Başkan itiraz edecek mi?

3-Uzmanlar Kanal İstanbul projesinin su toplama havzalarını yok edeceğini söylüyor bu doğru mu?

4-Çevre ve Şehircilik Bakanlığının içme suyu kaynak havzalarını mutlak koruma alanlarından kaldırma kararı Kanal İstanbul projesinin önünü açma kararı mıdır?

5-İstanbulluların oyunu temsil eden İBB Başkanı olarak, uzmanların olumsuz görüşlerini dikkate alıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve Kanal İstanbul’u ısrarla isteyen genel başkanınıza İstanbulluların kaygılarını anlatacak mısınız?