Soyu tehlikedeki kuşlar avlanacak!

Merkez Av Komisyonu, nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patka kuş türlerinin avlanmasına izin verdi. Kuş gözlemcisi Ergun Bacak, “Eğer önlem alınmazsa bu türlerin soyu tüketilecek” uyarısında bulunuyor

Görevlerinden biri tehlike altındaki türleri korumak olan Merkez Av Komisyonu 8 Temmuz Çarşamba günü toplanarak tehlike altındaki kuşların avlanmasına izin verdi. Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) Kırmızı Liste türleri arasında yer alan ve nesilleri dünya ölçeğinde tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patkaların avlanmasına izin verilmesi, doğa severler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

“SOYLARI TÜKETİLECEK”

Akademisyen ve kuş gözlemcisi Ergun Bacak, her av gününde 3 tane üveyik, 2 tane de elmabaş patka türünün avlanabileceği bilgisini paylaştı. İstanbul’da da yaşayan bu kuş türlerinin sayıları her geçen gün azalıyor. Üveyikin dünya popülasyonu son 40 yılda yüzde 78, elmabaş patkanın ise son 20 yılda yüzde 50 oranında azaldı.

“Bunun en büyük iki nedeni habitat kaybı ve avcılık” diyen Bacak, “Alınan kararlar avcıların baskısı nedeniyle veriliyor. Bilimsel ve ekolojik açıdan bir değerlendirme yapılmıyor. Kuşlar bir av ganimeti olarak görülüyor. Gerekçe olarak da başka ülkelerde de avcılığın serbest olması ve bu türlerin göç türü olması ileri sürülüyor. Eğer bu gidişle azalma devam ederse önümüzdeki birkaç on yılda iki tür de artık geri alınamaz şekilde soyu tüketilmiş olacak.” dedi.

“ANAYASAYA AYKIRI”

Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Itri Levent Erkol ve HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan da konuyla ilgili açıklama yaptı. Alınan kararın utanç verici olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yayınladığımız raporlarla, tehlike altındaki kuşların niçin avlanmaması gerektiğini defalarca ortaya koyduk. Bu raporları ilgililerle paylaştık. Tüm bunlara rağmen alınan bu yanlış karar, hem Türkiye doğası, hem de Türkiye’deki doğa koruma çalışmaları açısından utanç verici. Türkiye taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 6. ve 8. maddeleri uyarınca nesli tehlike altındaki türleri korumayı taahhüt etmiştir. Anayasa’nın 90. Maddesi’ne göre imzacı olduğumuz uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir. Merkez Av Komisyonu, aldığı bu kararla tarihi bir yanlışın altına imza atmış ve Anayasaya aykırı hareket ederek nesli tehlike altındaki üveyik ve elmabaş patka kuşlarının avlanmasına izin vermiştir.”

“KOMİSYONDA ÇOĞUNLUK AVCILARDA”

Açıklamada “Bu yanlış kararın sebeplerinden biri Merkez Av Komisyonu’nun yapısıdır.” ifadelerine yer verilirken şöyle devam edildi: “Komisyonun 21 üyesinden 9’u avcı, 1’i avlak sahibi, 1’i Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, 1’i ise çalışma alanı belirlenmemiş bir sivil toplum kuruluşu. Yani Merkez Av Komisyonu’nun çoğunluğu avcılardan oluşuyor. Üstelik komisyona konunun uzmanı hiçbir bilim insanı dahil edilmiyor. Türkiye doğası ve doğa koruma çalışmaları için alınacak kararların doğadan yana olabilmesi için komisyonun yapısındaki bu aksaklığın giderilmesi gerekiyor. Nesli tehlike altındaki üveyik ve elmabaş patkanın koruma altına alınmasını isteyen doğa koruma kuruluşları ve bireyler olarak, kendilerini savunma imkanı olmayan canlıların sesi olduk. Yok etme, yaşat diyerek konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Alınan bu yanlış karardan ivedilikle dönülmesi için karara itiraz edeceğiz. Çünkü bir canlı türünün yok olması, doğamızın yok olmasıdır.”

28 kurum tarafından başlatılan ve yaklaşık 100 bin doğa severin desteklediği e-imza kampanyasına buradan ulaşabilirsiniz.