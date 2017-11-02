‘Sokak hayvanları esnafa emanet’

Kadıköylü bir grup hayvansever, ‘Sokak hayvanlarını esnafa emanet ediyoruz ‘ projesi başlattı.

Kadıköylü bir grup hayvansever, ‘Sokak hayvanlarını esnafa emanet ediyoruz ‘ projesi başlattı.

Eski zenne, hayvan dostu Kadıköy sakini Alex Şahin’in önderliğinde bir araya gelen grup, 31 Ekim Salı günü Göztepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’nde toplandı. Cadde üzerindeki esnafı tek tek dolaşan hayvansever grup, sokak hayvanlarının en çok dükkanlara sığındığı gerçeğinden hareketle esnaftan hayvan dostu olmalarını istedi. Hayvan dostu olmayı kabul eden esnafa mama ve mama kabı hediye edildi. Ayrıca hayvansever grup ‘sokak hayvanlarını esnafa, esnafı da hayvan dostlarına emanet ediyoruz’ sloganıyla işletmelerin fotoğrafını sosyal medyada yayınlayarak halkın bu işletmeleri tanımalarını sağlıyor.

Alex Şahin, son günlerde gündemden düşmeyen sokak hayvanlarına karşı yapılan insanlığa sığmayan uygulamaların kendisi ve arkadaşlarımını derinden üzdüğünü belirterek, ‘’Buna duyarsız kalamadık ve bu projeyi başlattık. Amacımız esnafla ir araya gelerek onları sokak hayvanlarının dostu olmaları için teşvik etmek. Hayvanseverlerin daha etkin daha kalabalık olması lazım, her şeyi belediyelerden beklememek gerekir. Esnafı teşvik etmek amacıyla bugün Göztepe’de başlattığımız bu proje ilerleyen zamanlarda İstanbul’un çeşitli semtlerinde devam edecek’’ dedi.