Sıfır Enerji Binalar Forumu gerçekleşti

Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Forumu ZeroBuild Türkiye etabına katılan Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Serhat Şahin, yeşil enerjili bina esaslı kentsel dönüşümde yerel yönetimlerin rolünü anlattı

Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Forumu ZeroBuild Türkiye etabı çevrimiçi ortamda, 22 – 26 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. “Sıfır Enerji Binalar”a dönüşüme dair yol haritası sunmayı hedefleyen forum, sıfır enerji binalara geçişi hızlandırmayı amaçlayan Türkiye’den ve dünyadan fikir önderlerini biraraya getirdi.

Forumun, “Yeşil ve Dayanıklı Kentsel Dönüşümde Sıfır Enerji Bina Uygulamalarının Teşviki” başlıklı oturumuna, Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı, Making-City AB Projesi Yenilenebilir Enerji Koçu Serhat Şahin konuşmacı olarak katıldı. Şahin, sunumunda sıfır enerji ve yeşil enerjili bina esaslı kentsel dönüşümde ne gibi projeler yaptıklarını anlattı.

“YÜZDE 40 AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ”

Başkanlar Sözleşmesi çerçevesinde Kadıköy’de emisyon salımlarını 2030 yılına kadar yüzde 40 azaltmayı hedeflediklerini, böylece daha dayanıklı ve düşük emisyonlu kentlere ulaşılması için adım attıklarını söyleyen Şahin, “Özellikle kentsel dönüşüm, emisyon azaltımı için bir fırsat. İklim değişiminin şehirlerdeki olumsuz etkisi sadece can ve mal kayıplarıyla sınırlı olmayacak, su ve enerji gibi kaynak kullanımlarının kontrol edilememesi nedeniyle şehirlerin yaşam maliyetini de arttıracaktır.” dedi.

KADIKÖY’DE KENTSEL ISI ADA ETKİSİ

Şahin, Kadıköy’de kentsel ısı ada etkisinin çok hissedildiğini belirterek, “İklim Adaptasyon Eylem Planı’nda (SECAP), Kadıköy ilçesinin denize kıyısı olmasına rağmen başta kentsel dönüşüm olmak üzere yoğun kentsel faaliyetlerden ötürü çoğu ilçeye göre kentsel ısı adası etkisinin daha çok hissedildiği değerlendirilmiştir. Kadıköy Belediyesi olarak ilçe meclisi kararı ile Mimari Estetik Komisyonu kuruldu ve 2021 yılı itibariyle kentteki yeni yapılaşmaların mimari proje onaylarında kentsel ısı ada etkisini azaltacak açık renkli cephe malzemelerinin kullanılması zorunlu tutulmaya başlandı. Bununla birlikte hem ısı adası etkisini azaltmak hem de yeşil alanları artırmak amacıyla yapılarda yeşil çatı uygulamalarının zorunlu tutulması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, özellikle kentsel dönüşümün Kadıköy ilçemizde büyük bir ivme kazandığı son yıllarda, betonlaşmanın artmasıyla birlikte yağmur sularının yer altındaki su rezervleri beslemekte yetersiz olduğu görülmekte. Belediye olarak meclis kararı ile 400 metrekare ve üzerinde yapılacak tüm bina projelerine yağmur suyu toplama tankı ekleneceği yönünde plan değişikliği yaptık.” dedi.

Gelecek senaryolarının ele alındığı ve dünyadan başarılı örneklerin paylaşıldığı forum, tüketilen enerjinin büyük bir kısmının doğaya zarar veren fosil yakıtlardan oluştuğu; birey ve ülke ekonomisi, milli güvenlik ve çevre için binalarda enerji talebinin azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının önemine dikkat çekti.

SIFIR ENERJİ BİNA NEDİR?

Isıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer tüketimleri için çok düşük miktarda enerji ihtiyacı olan ve bu ihtiyacını da tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden binadır. Çok yüksek enerji verimliliğine sahip olan bu binalar standart bir binaya göre yüzde 70 ila 90 arasında daha az enerji tüketiyor. Minimumuna indirdikleri bu enerji ihtiyaçlarının tamamını da binanın üzerine ya da yanına kurulu yenilenebilir enerji sistemlerinden temin ediyor.