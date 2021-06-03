Sıfır atık tarifleri-4

Çilek sapından omlet, elma kabuğundan sirke, patates kabuğundan cips, bayat ekmekten pizza… İşte atıksız mutfak için tarifler…

ISPANAK KÖKLÜ SALATA

Malzemeler:

1 kg. ıspanak kökü

½ adet limon suyu

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 adet domates

Zeytinyağı

Pul biber

Tuz

Karabiber

Yapımı:

Ispanak kökünü diri kalacak şekilde tuzlu suda haşlayın ve buzlu suyun içine çıkararak şoklayın.

Bir kâsede ezilmiş sarımsak, süzme yoğurt, limon suyu, tuz, karabiber, pul biber ve zeytinyağını çırpın.

Ispanak köklerini servis kâsesine alın. Üzerine hazırladığınız sostan gezdirin ve küçük doğradığınız domatesleri serpiştirerek servis edin.

BAYAT EKMEK TATLISI

Malzemeler:

9 dilim bayat ekmek,

Kreması için:

4 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 7 yemek kaşığı şeker, 1 paket vanilya

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su

Yapımı:

Bayat ekmekleri küçültüp fırında kızartın. Şerbet için küçük bir tencereye şekeri alıp kısık ateşte karamel rengini alana kadar ısıtın. İyice akışkan hale gelen şekere 2 su bardağı suyu ekleyip biraz bekleyin. Fırından çıkan ekmeklerin üzerine sıcak şerbeti dökün. Tencereye süt, şeker, un ve nişastayı koyarak kıvam alana kadar pişirin. Üzeri göz göz olunca ocaktan alıp içine vanilyayı ekleyin. Mikserle 5 dakika karıştırın. Karışımı ekmeklerin üzerine dökün. Üzerine isterseniz çilek, vişne dizebilir ya da fındık, ceviz, Antep fıstığı serpebilirsiniz.