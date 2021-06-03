Sıfır atık tarifleri-4

ISPANAK KÖKLÜ SALATA
Malzemeler:
1 kg. ıspanak kökü
½ adet limon suyu
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı süzme yoğurt
2 adet domates
Zeytinyağı
Pul biber
Tuz
Karabiber
Yapımı:
Ispanak kökünü diri kalacak şekilde tuzlu suda haşlayın ve buzlu suyun içine çıkararak şoklayın.
Bir kâsede ezilmiş sarımsak, süzme yoğurt, limon suyu, tuz, karabiber, pul biber ve zeytinyağını çırpın.
Ispanak köklerini servis kâsesine alın. Üzerine hazırladığınız sostan gezdirin ve küçük doğradığınız domatesleri serpiştirerek servis edin.
BAYAT EKMEK TATLISI
Malzemeler:
9 dilim bayat ekmek,
Kreması için:
4 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 7 yemek kaşığı şeker, 1 paket vanilya
Şerbeti için:
2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su
Yapımı:
Bayat ekmekleri küçültüp fırında kızartın. Şerbet için küçük bir tencereye şekeri alıp kısık ateşte karamel rengini alana kadar ısıtın. İyice akışkan hale gelen şekere 2 su bardağı suyu ekleyip biraz bekleyin. Fırından çıkan ekmeklerin üzerine sıcak şerbeti dökün. Tencereye süt, şeker, un ve nişastayı koyarak kıvam alana kadar pişirin. Üzeri göz göz olunca ocaktan alıp içine vanilyayı ekleyin. Mikserle 5 dakika karıştırın. Karışımı ekmeklerin üzerine dökün. Üzerine isterseniz çilek, vişne dizebilir ya da fındık, ceviz, Antep fıstığı serpebilirsiniz.