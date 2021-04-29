Sıfır atık tarifleri-2

Çilek sapından omlet, elma kabuğundan sirke, patates kabuğundan cips, bayat ekmekten pizza… İşte atıksız mutfak için tarifler…

BULGUR PİLAVINDAN EZOGELİN ÇORBASI

MALZEMELER

• 2 adet soğan

• Sıvı yağ

• 1 yemek kaşığı biber salçası

• 2 tatlı kaşığı kuru nane

• 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

• Yarım su bardağı Kırmızı mercimek

• 1 çorba kasesi bulgur pilavı

• Tuz

• Su

TARİFİ

Doğranmış soğanları tencereye alıp yağda kavurun. Kavrulan soğanların içerisine salça, kuru nane, kırmızı biber ve kırmızı mercimekleri ekleyin. Bir miktar kavurun. Su ilave edip bir miktar haşlayın. Birkaç dakika sonra bulgur pilavını ve bir miktar tuzu ilave edin. Bir süre daha kaynatın.

KARPUZ KABUĞUNDAN REÇEL

MALZEMELER

• 2 dilim karpuz kabuğu

• 2 su bardağı su

• 3 su bardağı şeker

• 7-8 diş karanfil

• Çeyrek limonun suyu

TARİFİ

Karpuz kabuğunun yeşil kısmını çok ince bir şekilde soyup küçük küçük doğrayın. Kabukları bir tencerede üzeri su geçene kadar su koyup 40-45 dakika pişirin (Bu işlemi düdüklü tencerede 15 dakikada da yapabilirsiniz). Yumuşayan kabukların üzerine şeker ve karanfili ekleyin ve ara sıra karıştırarak 30-35 dakika kadar daha pişirin. Limon suyunu ekleyip iki dakika daha pişirip sıcak olarak kavanoza koyun ve ağzını sıkıca kapatın.