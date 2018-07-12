Sıcak havalarda hayvan dostlarımızı unutmayalım

Sıcak yaz günlerinde susuz kalan sokak hayvanları, komaya girip hayatını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

Hayat için önemli bir yere sahip olan ve havaların iyice ısınması ile vücudun daha fazla ihtiyaç duyduğu su, sıcak havalarda hayvan dostlarımız için de hayati önem taşımakta.

Kadıköy Belediyesi de parklarda ve bahçelerde hayvanların susuz kalmaması için her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışmalarına devam ediyor. Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan, sıcaklık artışının insanı olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkilediğini, üzerine susuzluk eklendiğinde de ortaya hayati durumların çıkabildiğine dikkat çekti. Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan, “Özellikle susuz kalma durumu dolaşım sistemini etkiliyor. Güneşin altında kalmaktan dolayı aşırı keyifsizlik ve durgunluk varsa bir de susuz kalınmışsa komaya girme hali de yaşanabiliyor. Beslenme düzeni bozuluyor ve daha sonra bu durumlarla paralel olarak hastalıklar ortaya çıkıyor. Örneğin kalp krizi yaşanıyor” diyor.

Su kapları görünür olsun

Köpeklerin kedilere göre daha titiz olduğuna vurgu yapan Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan, sözlerine şöyle devam etti; “Köpekler kirli su içemiyor. O yüzden evlerinin, apartmanların ve işyerlerinin önüne su koyan Kadıköylüler, suları aralıklarla değiştirsinler. Su az içtikleri için köpekler de hayatını kaybeden daha fazla oluyor. Ayrıca su kapları, kıyı ve köşe yerlere konmasın. Çünkü bir köşeye koyulan kaplar hem hayvanlar tarafından fark edilmiyor hem de orada unutuluyor. Bunun sonucunda kirlenen su da sivrisinek ortaya çıkıyor. Bu durumun yaşanmaması için su kapları görünen yerler de olsun ve sular sık değiştirilsin.”

Bidonlardan su kabı

“Kadıköydeki hayvan dostlarımız şanslı. Çünkü Kadıköy halkı çok duyarlı. Bidonları kesip, su kabı yapıyorlar.” diyen Müdür Teoman Aslan, “Pratik çözümlerle su ihtiyacını karşılamak için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ortak çalışıyoruz. Otomatik su makinaları düşündük. Ama başarılı olamadık. Çünkü insanların kullanımı biraz farklı olabiliyor. Ayağı ile basıyor ve şamandırayı kırıyor. Özellikle kimsenin olmadığı akşam saatlerinde buna benzer olaylar yaşanıyor. Örneğin Bahariye Caddesi’nde belirli yerlere damacana ile su sebili yapmak istedik. Fakat damacanaları aldılar. Kalan yerler ise çöp kovası halini aldı. Olumsuz durumlar yaşanabiliyor. Ama biz bu projelerden vazgeçmeyeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca sıcak havalarda hayvan dostlarımıza su verilmesine dikkat çekmek bu yıl da bilbordlara afiş yapıyoruz” diye konuştu.