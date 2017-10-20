Şenlikli Gıda Günü kutlaması

Kadıköy Kent Konseyi Gıda Çalışma Grubu, Dünya Gıda Günü kapsamında 14-15 Ekim tarihlerinde Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda Gıda Şenliği düzenledi. Şenlikte iki gün boyunca söyleşiler, atölyeler ve konserler gerçekleşti

“Üşenme hazırla, geleneksel gıdadan şaşma” sloganıyla faaliyet gösteren Kadıköy Kent Konseyi Gıda Çalışma Grubu, Dünya Gıda Günü'ne özel olarak 14-15 Ekim tarihlerinde Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda Gıda Şenliği düzenledi. Kadıköylüleri, organik ve ev yapımı gıdalarla buluşturan şenlik, hafta sonunu renklendirdi. Gıda üretimi, gıda güvenliği ve kırsal kalkınmanın önemine dikkat çekilen şenlikte, söyleşiler ve atölye çalışmaları da yapıldı.

Şenlikte iki gün boyunca toplamda 14 farklı atölye vardı. Ekşi maya ekmek, şerbet, balık köftesi, ev yoğurdu, zeytinyağı tadımı ve kefir yapımı gibi pek çok atölyenin yapıldığı şenliğe ilgi yoğundu. Şenlik, 4 farklı söyleşiye de ev sahipliği yaptı. Tarımsal Alanların Küçülmesi, Kent'te Toprak ve Ekim, Gıda Güvenliği - GDO ve Sağlıklı Gıda Nedir? Başlıklarını taşıyan söyleşilerde, doğal gıdalara ulaşmak için vatandaşların yapabilecekleri konuşuldu. Şenliğe, Kadıköy Kent Konseyi Genel Başkanı Saltuk Yüceer, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, STK'lar ve gıda aktivistleri de katıldı.

Şenlikte, STK'lar ve bireysel katılımcılar olmak üzere 18 farklı stant açıldı. Stant açanlar arasında: Kadıköy Belediyesi, Kadıköy Kent Konseyi, Tabipler Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri ve Gıda Mühendisleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Buğday Derneği, Yeryüzü Derneği, Fenerbahçe Topluluk Bahçesi, Erenköy Şerbet, Temel İhtiyaç Derneği, Çölyakla Yaşam Derneği, NeosBiome Naturel Ürünler GEKOO Gıda ve Ekolojik Ürünler, Good4Trust.org, İksir Resort Town, Alerji İle Yaşam Derneği, Yeşil Gıda Topluluğu, Taze Taze Gıda İşletmesi, Nejla Mert ve Necla Dizen yer aldı.

“GIDAMIZA SAHİP ÇIKALIM”

Şenliğin ilk açılış konuşmasını Kadıköy Kent Konseyi Genel Başkanı Saltuk Yüceer yaptı. Parktaki tüm katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Yüceer, “16 Ekim, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Gıda Günü olarak kutlanmakta. Birlemiş Milletler ve Tarım Örgütü'nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim'de gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konuları ele alarak açlık ve açlıkla mücadeleye dikkat çekilmeye çalışılmakta. Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü FAO, bu sene Dünya Gıda Günü'nün temasını dünya üzerindeki hareketliliğe, göç ve göç hareketini değiştirmek üzere gıda güvenliğine ve kırsal kalkınmanın sağlanması için yatırım yapmaya çağırıyor. Bu kapsamda Kadıköy Kent Konseyi Gıda Çalışma Grubu başta olmak üzere Kadıköy Belediyesi TMMOB Ziraat Mühendisleri ve STK'lar işbirliğiyle gıda şenliğini gerçekleştiriyoruz. Gıdamıza sahip çıkalım diyoruz. Daha sağlıkı günler ve daha sağlıklı bir gelecek mideden geçiyor diye düşünüyor ve başarılı bir şenlik olmasını diliyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“HERKESİN DOĞAL GIDAYA ERİŞİMİ VAR”

Yüceer'den sonra söz alan Kadıköy Kent Konseyi Gıda Çalışma Grubu Sözcüsü Hüseyin Varış da sağlıklı gıdanın önemine değinen bir konuşma yaptı. Gıda Çalışma Grubu'nun faaliyetlerinden ve misyonundan bahseden Varış, sağlıklı gıdaya ulaşmanın temel bir hak olduğuna değinerek, “Herkesin doğal, sağlıklı, besleyici gıdaya erişim hakkı olduğu düşüncesiyle toplumda farkındalık yaratmak ve gıda konusunda düşünme, araştırma öne çıkarmak ve kendi gıdalarımızı üretip, örgütlenme hedeflerimiz var. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için Kent Konseyi Gıda Çalışma Grubu olarak toplantılarımız ve çalışmalarımız sürüyor. Dünya Gıda Günü'nde de sağlıklı ve doğal gıdaya dikkat çekmek için gıda şenliği düzenledik.” dedi.

“DOĞANIN BİR PARÇASIYIZ” Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise sağlıklı gıdaya erişimin önemine değinen bir konuşma yaptı. “Sağlıklı, huzurlu ve güler yüzlü bir toplum yaratmak bütün hedefimiz” diyen Nuhoğlu şöyle devam etti: “Bu toplumu yaratmak bizim elimizde ve çok zor da değil. Doğada her türlü kaynak var. Doğayla uyumlu bir ilişkide yaşadığımız müddetçe hak olan sağlıklı gıda dahil olmak üzere, diğer tüm haklarımıza çok rahat bir şekilde sahip olabiliriz. Bu bizim elimizde. Bu hakkı bizim elimizden almaya çalışıyorlar. Dünyadaki birkaç firma tüm gıdayla ilgili tekel oluşturdu. Bu bizim ülkemizde de var. Nasıl kasabımız, manavımız, bakkalımız şu an kapanmış, alışveriş merkezleri ve büyük şirketler hakim olmuşsa gelecekte de bu tehdit devam ediyor. Bunların yanı sıra burada ekşi maya yapan bir yurttaşımız gibi örgütlü yapımız ve sizler olduğunuz sürece emin olun biz kazanacağız. Çünkü biz halkız, yaşayan insanlarız. Bu toplumun ve gördüğünüz bütün bu doğanın bir parçasıyız. Sahibiyiz demiyorum çünkü bizim dışımızda da canlılar var. Canlılarla beraber bir uyum içinde birlikte yaşadığımız ve ileriye gittiğimiz zaman bütün bu sorunların tamamını çözebiliriz. Ben buna inanıyorum. Buna inandığımız ve bununla ilgili hayal kurduğumuz zaman emin olun hepsini gerçekleştiririz. Biz, 3 buçuk sene içinde birçok proje hayata geçirdik ve bundan sonra da projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. İnsanlar inandığı zaman bütün bu istekler gerçekleşiyor. Bunun için biraz da yürümemiz lazım.”

KENT'TE TOPRAK VE EKİM

İki günlük şenliğin en dikkat çekici etkinliği ise Kent'te Toprak ve Ekim başlığını taşıyan söyleşi oldu. Moderatörlüğünü Fikir Sahibi Damaklar Hareketi'nden Defne Koryürek'in yaptığı söyleşiye İstanbul'da bostancılık yapan topluluklardan sözcüler katıldı. Yedikule Bostanları'ndan Özkan Ökten, Kuzguncuk Bostanı'ndan Petek Çırpılı, Roma Bostanı'ndan Sevil Baştürk ve Fenerbahçe Permakültür Topluluk Bahçesinden Defne Aksel'in katıldığı söyleşide kent yaşamında nasıl tarım faaliyetinin yapılabileceği konuşuldu. Her konuşmacının kendi bostanını kurma hikayesini anlattığı söyleşiden çıkan ortak görüş ise; tarım yapmak isteyen vatandaşların bir an önce harekete geçmesi ve küçük büyük demeden kendi balkonlarında başta olmak üzere boş alanları STK'lar ve belediyeler işbirliğinde tarım alanına dönüştürmeleri oldu.

Söyleşi ve atölyelerin ardından 14 Ekim Cumartesi akşamı Ahmet Beyler ve İstanbullu Reggae kolektifi Beton Orman konser verdi. Şarkılarını gıda şenliği için söyleyen gruplar Kadıköylüleri müzikle buluşturdu. Şenliğin ikinci gününde de söyleşiler ve atölyeler devam etti.

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