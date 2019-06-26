Senin “iklimİn” üniversitede!

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde düzenlenen “Senin İklimin Üniversitede!” etkinliğinde öğrenciler Türkiye’de iklim değişimini tartıştı

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında desteklenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi (İklimİn) Projesi Ağustos 2017’den bu yana uygulanıyor. Proje kapsamında çağımızın en önemli küresel sorunu olan iklim değişikliği alanında bilinç artırmak, küresel ve ulusal düzeyde çevre sorunlarına dikkat çekmek, duyarlılığı artırmak ve benzeri amaçlarla çeşitli gruplara yönelik faaliyetler düzenleniyor.

Söz konusu faaliyetlerin bir bölümü üniversite öğrencileri, akademik personel, genç sivil toplum temsilcilerini kapsayacak şekilde Ankara, İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren üniversitelerde hayata geçiriliyor. Bahse konu etkinlikler kapsamında, akademisyenlerin ve konu uzmanlarının bilimsel raporlar ışığında özet bilgiler vermeleri, medya temsilcilerinin ilgili alanda sunumlar gerçekleştirmeleri, ulusal ve uluslararası şirketlerin üst düzey temsilcilerinin iklim değişikliği hakkında katılımcıları bilgilendirmeleri hedefleniyor. Bu kapsamda “Senin İklimin Üniversitede!” etkinlikleri düzenleniyor.

ÖĞRENCİLER İKLİMİ KONUŞTU

Etkinliklerden ilki 8 Mayıs’ta Çarşamba günü Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ikinci ise 26 Mayıs’ta İzmir Ege Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Serinin son etkinliğine ise Marmara Üniversitesi ev sahipliği yaptı. 18 Haziran Salı günü Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü içeresinde bulunan Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe STK temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler, akademisyenler katıldı. Havayı Koklayan Adam olarak bilinen ünlü meteorolog Bünyamin Sürmeli moderatörlüğünde; Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan, İTÜ Afet Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi Yöneticisi Gökçe Ahi Türkiye’de İklim Değişikliğini tartıştı. Panelin ardından Sürmeli; sigaranın bilinen ve bilinmeyen zararlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. İklimİn projesi Şubat 2020’de sona erecek.