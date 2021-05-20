Saksıda neler yetişir?

Balkonunu küçük bir bahçe haline getirmek isteyenler için saksıda nelerin yetişebileceğini derledik

MAYDANOZ

Maydanoz saksıda yetiştirmesi kolay bitkilerden biridir. Çok derin olmayan bir saksıyı üzerinde 5 santimetre arası boşluk kalacak şekilde nemli toprakla doldurun. Maydanoz tohumlarını toprağa şekilde dağıtın ve üzerlerini hafifçe bastırın. Tohumların üzerini 1santimetre kalınlığında nemli toprakla örtün ve can suyunu verin. Maydanozları iki – üç gün arayla sulamak gerekir fakat sulama sonrası saksının dibinde su birikmemeli. Sulama yöntemi yağmurlama yöntemiyle olmalı. Bunun için fısfıs püskürtücüleri kullanabilirsiniz. Maydanoz 15-20 gün içinde filizlenmeye başlar. Filizlenme sonrasında güneş ışığına dikkat etmeniz gerekir. Fazla güneş alan bir yerde filizlerin kuruma riski vardır. Doğrudan güneç ışığına maruz bırakılmayan fakat yeterince ışık alan bir ortamda maydanozlarınız 6-7 hafta içinde tüketilecek hale gelir

DOMATES

Eğer büyük saksınız yoksa domates fidesi her saksıya bir adet fide olarak ekilir. 5 literlik su damacanalarını da saksı olarak kullanabilirsiniz. Fideyi saksılara dikerken derinlik önemlidir. Fidenin en alttaki yaprağından 1-2 parmak altına kadar olan bölümün toprağın içinde kalması gerekir. Yani yapraklar asla toprağa değmemeli. Bir kalemi toprağa fidenizin toprak altında olacak mesafesine göre bir derinlik oluşturacak kadar batırın. Sonra fideyi yerleştirin. Köklerin hava almaması ve iyice toprakla temas etmesi için parmaklarınızla fidenin etrafını toprağa doğru bastırın. Ekim yaptığınız saksıyı tamamen doldurmayın ki fide büyüdükçe potasyum karışımlı (Yumurta kabukları) toprak ekleyip fideyi güçlendirebilirsiniz. Fideyi diktikten sonra Can suyunu bolca verin. Domates yetişmesinde en önemli koşullardan biri güneş ve sudur. Domatesin günde 5-6 saat güneş ışığı alması gerekir. Fazla sulama yapılmaması gerekir. Fide çiçeklenmeye başladığında kulak pamuğu ile hafifçe dokunarak tozlaşma yapmasını sağlayabilirsiniz. Ürün vermeye başladığında sulamayı daha sık yapmanız gerekir.

TAZE SOĞAN

Saksıda yetişmesi en kolay bitkilerden biri de soğandır. 20 santim derinliğinde saksılar ya da su şişeleri soğan yetiştirmek için uydundur. Hazırladığınız toprağa Arpacık soğanlarının uç kısımları toprağın dışında kalacak şekilde aralıklı olarak toprağın içine gömün ve sulayın. Soğan güneş alan fakat serin ortamlarda büyür yani doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Toprak nemli kalacak şekilde sulama yapın.

ÇİLEK

Saksıda yetişmesi kolay olan ve en çok tercih edilen meyvelerden biri de çilek. Çilek ekimi için kullanacağınızın saksının fazla derin olmaması gerekir. 20 santimlik bir saksı çilek ekimi için uygun olacaktır. Çilek fidesini ekmek için öncelikle saksıyı toprakla doldurun. Fideleri köklerine zarar vermeden toprağa yerleştirin. Kenarlarından hafifçe toprakla örtün ve ilk sulama işlemini yapın. Saksının büyüklüğüne göre 1 adet saksıya 1-3 arası çilek fidesi ekebilirsiniz. Çileği drenaj delikleri olan bir saksıya ekmeniz ve toprağın sürekli nemli kalmasına dikkat etmeniz gerekir. Çileği çok fazla sulamak, köklerin çürümesine yol açabilir. Çilek meyve vermeye başladıktan sonra meyve kesinlikle toprakla temas etmemeli.