Resmiyle iklim krizine dikkat çekti

Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi’nden Kübra Kutlu, İSKİ’nin düzenlediği “iklim değişikliği ve su” temalı resim yarışmasının kazananlarından oldu. Hava ve su kirliliğin arttığını söyleyen Kutlu, “Genç bir öğrenci olarak farkındalık oluşturmak ve bu konuya dikkat çekmek istedim” dedi

İSKİ’nin “22 Mart Dünya Su Günü” etkinlikleri kapsamında düzenlediği “iklim değişikliği ve su” temalı resim yarışmasının kazananları belirlendi. İstanbul’da öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı yarışmada jüri, 90 eseri sergilemeye ve yayınlamaya değer buldu. Yarışmada toplam altı öğrenci derece aldı. Dereceye giren öğrencilerden biri de Kadıköy Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi’nden Kübra Kutlu oldu.

Lise öğrencileri kategorisinde çizdiği resim üçüncülüğe layık görülen Kübra Kutlu, Gazete Kadıköy’e konuştu. Doğayı ve sanatı sevdiğini ifade eden Kutlu, yarışmaya katılma sebebini şöyle anlattı: “İklim Değişikliği ve Su konulu resim yarışmasından görsel sanatlar öğretmenim Sezin Öztürk Diker sayesinde haberim oldu. Doğaya en büyük zararı veren canlıya, yani insanlığa dikkat çekebilmek, yok edilen doğa ve su kaynaklarımızın önemini vurgulamak için bu yarışmaya katılmaya karar verdim.”

‘SÖYLEYECEK SÖZÜM VAR’

Ödül aldığı için mutlu olduğunu söyleyen Kutlu, iklim değişikliği hakkında şunları söyledi: “Mutluyum çünkü söylemek istediklerim karşılık buldu. Mutluyum çünkü yaşadığım dünyaya ait söyleyecek bir sözüm vardı ve söyledim. Bu benim için çok önemliydi. İklim değişikliği özellikle son zamanlarda gündemden düşmeyen bir mesele. Bu mesele doğrudan biz insanları etkiliyor. İnsanın bu dünyada yaşayabilmesi için gerekli şartlar günden güne değişiyor. Dünyanın ısısının değişmesi, sularımızın kirlenmesi doğrudan biz canlıları ilgilendiren bir mesele. Soluduğumuz hava, soframıza gelen yiyecekler, içtiğimiz su; hepsi bir döngünün ürünü. Ben bu döngünün hasar aldığını düşünüyorum. Bu hasar bizleri etkiliyor ve önlem alınmazsa etkisini artırarak devam edecek. Elimizdekinin kıymetini onu kaybedince anlamayalım istedim. Dünyamızın kendini yenilemesine fırsat verelim.”

‘HAVA VE SU DAHA KİRLİ’

Genç bir öğrenci olarak farkındalık oluşturmak istediğini belirten Kutlu, “Ailemizin yaşadığı dünya ile bir kuşak sonraki bizlerin yaşadıkları arasında dağlar kadar fark varsa problem ciddi demektir diye düşünüyorum. Onların yaşadıkları dünya şu andaki dünya değil. Onların soluduğundan daha kirli hava, onların içtiğinden daha kirli su... Bunları düşünmeme neden oldu. Bizden sonrakiler nasıl bir dünyada yaşayacaklar acaba ya da yaşayacakları bir dünya olacak mı? Ben de genç bir öğrenci olarak farkındalık oluşturmak, bu konuya dikkat çekmek istedim ve bu resim ortaya çıktı. Sanırım dünyanın kaderi insanlığın, insanlığın kaderi de dünyanın elinde. Ben de bu sorunların gündemde olmadığı bir dünyanın hayalini kurmaya devam edeceğim” diye konuştu.