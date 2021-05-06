Küçük bahçenizde ya da evinizin balkonunda nasıl, ne şekilde sebze yetiştireceğinizi, yetiştirirken nelere ihtiyaç duyacağınızı anlatan “Pratik Bahçe Kılavuzu” TT yayınlarından çıktı

Pandemiyle birlikte balkonlar önemli bir yaşam alanı haline geldi. Elbette balkonlarda vakit geçirme süresi artınca hem hobi olarak hem de doğal beslenme ihtiyacı için sebze ekme merakı da başladı. Peki neyi ne zaman ekeceğiz, neye dikkat edeceğiz, ışık, su ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağız. Ve en önemlisi oldukça küçük olan bu alanları en iyi şekilde nasıl değerlendireceğiz.

Küçük bahçenizde ya da evinizin balkonunda nasıl, ne şekilde sebze yetiştireceğinizi, yetiştirirken nelere ihtiyaç duyacağınızı anlatan “Pratik Bahçe Kılavuzu” TT yayınlarından çıktı. Balkonlarda ya da küçük bahçelerde yetişebilecek sebze ve meyvelerden aromatik bitkilere hangi ayda ne yetişeceğine, hangi bitkilerin bir araya getirilebileceğine kadar pek çok bilgi içeren “Pratik Bahçe Kılavuzu” bahçe oluşturma meraklıları için rehber niteliği taşıyor.