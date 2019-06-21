Plastik dönüşüyor!

Plastik deyip geçmeyin. Plastik atıklar da dönüştürülüp farklı işlerde kullanılabiliyor

Günlük yaşamda hemen her yerde kullanılan ve doğada yok olma süreleri bin yılları bulan plastik bir kenara atılamayacak bir kaynak. En doğru çözüm de doğal olarak geri dönüşüm oluyor. Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi (TAK) geçtiğimiz günlerde plastik maddelerin geri dönüşüm atölyesine ev sahipliği yaptı.

Ar-Ge, İnovasyon, Proje ve Danışmanlık şirketi TAGES tarafından PlasticTwist isimli Avrupa Birliği Horizon 2020 Projesi kapsamında 12 Haziran’da düzenlenen “PlasticTwISTanbul” atölye çalışması TAK’ta yapıldı. Aralarında tasarımcıların, plastik ambalaj ve üreticilerinin, sürdürülebilirlik, çevre koruma ve geri dönüşüm odaklı çalışan kurumların ve döngüsel ekonomi ve çevre danışmanlarının da bulunduğu 53 kişi, plastik atıkları yeniden kullanma ve değerleme konusunda, PlasticTwist proje ortaklarından TAGES ve Luzern Üniversitesi (İsviçre) ile Sürdürülebiliryaşam.tv’nin modere ettiği atölye çalışmaları ve proje ortağı Almerys (Fransa) ile WWF Türkiye’nin sunumları ile gerçekleşen atölye çalışmasında biraraya geldi.

Katılımcıların plastiğin türleri konusunda bilgilendiği atölyede uygulamalı çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalardan biri de pet şişe kapaklarından yapılan düğmeler oldu. Katılımcılar yaptıkları düğmeleri etkinlikte dağıtılan ‘yeniden kullanım’ temalı bez çantalara dikti.

Atölye çalışmasında 6 gruba ayrılan katılımcılar önceden yanlarında getirdikleri plastikleri tanıyıp onlar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra herkes plastik ile ilgili fikir ve hikâyesini yazdı. Her grup kendi aralarında seçtikleri bir fikri/hikâyeyi yarışmaya katılması için seçti ve fikirler/hikâyeler etkinlik alanında sergilendi. Tüm katılımcıların plastik atıkları yeniden kullanarak geri dönüşümün katkılarını, neler kazanabileceklerini öğrendikleri atölyede 13 farklı iş fikri oluştu.