Pedallar çevre için döndü

Ulaşımda çevreci ve sürdürülebilir çözümlere farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nda İstanbul’da bir dizi etkinlik gerçekleşti

Dünya genelinde kamu otoritelerini çevreci ve sürdürülebilir ulaşıma teşvik etmek, kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve yurttaşları alışkanlıklarından vazgeçirerek temiz ve çevreci ulaşım yöntemlerini kullanmaya teşvik etmek amacıyla, 2002’den bu yana 16 - 22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, İstanbul’da renkli etkinliklerle kutlandı. 22 Eylül Cuma günü, hafta kapsamında kutlanan Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü’nde Kartal–Bostancı Sahil Yolu İBB tarafından özel araç trafiğine kapatılırken, İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz oldu. Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü’nü kutlayan sadece yerel yönetimler değildi. Bisikletlerini balon ve çeşitli eşyalarla süsleyen bir grup kadın, Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Heykeli önünden Kuruçeşme Parkı'na pedallarken, Bisikletliler Derneği’nin çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi boğazı bisikletlerle geçerek Kadıköy’e ulaştı.

“BİSİKLET ÖZGÜRLÜĞÜ SİMGELER”

Kendilerine “Süslü Kadınlar” ismini veren bir grup kadın, bu yıl 5'ncisini organize ettikleri ve Türkiye'de 50 şehirde gerçekleşen etkinliğin İstanbul ayağı için Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda bir araya geldi. Çiçek ve balonlarla süsledikleri bisikletleriyle renkli görüntüler oluşturan kadınlar, Barbaros Meydanı'ndan Çırağan Caddesi'ne katılarak, zorlu İstanbul trafiğinde farkındalık için pedal çevirdi. Organizasyon sorumlusu Perran Yalçın Yavru şunları söyledi: “Bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Kadınlar olarak dünyadaki hemcinslerimizle gündelik kıyafet giyerek bisikletle trafiğe çıkabiliriz. Buna dikkat çekebilmek adına süslendik, bisikletlerimizle yollara çıktık. Yollar sadece motorlu taşıtlara ait değildir. Yollarda bisikletlilere saygı istiyoruz. Kadınlar olarak görünür olmak istiyoruz. Kadın toplumda görünür olduğu sürece o toplum nefes alır. Bisiklet bireyin özgürlüğünü simgeler. Biz ‘Egzoz kokusu yerine, parfüm kokusu’ diyoruz."

BOĞAZI BİSİKLETLE GEÇTİLER

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklerden biri de Bisikletliler Derneği tarafından organize edilen “Kıtalararası Bisiklet Gezisi”ydi. Otomobilsiz yaşama dikkat çekmek için 4. Levent metro istasyonu önünde bir araya gelen bisikletliler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden bisikletleriyle geçerek, Kavacık-Göksu-Kandilli-Beylerbeyi-Üsküdar-Harem güzergâhını takip edip geziyi Kadıköy’de sonlandırdı. Dernek sosyal medyada yaptığı açıklamada pedal çevirerek sağlıklarını, çevreyi, ekonomiyi korumayı ve dünyadaki iklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçladıklarını söylerken, etkinlikte sık sık “Arabaya değil bisiklete bin” sloganı atıldı.