Özel mülklerdeki ağaçlar da budanabilecek

Kadıköy Belediyesi, vatandaştan gelen istek üzerine özel mülklerin bahçelerindeki ağaçları da budamaya hazırlanıyor. Özel Mülkiyeti Budama projesine başvurular 3 Şubat’ta başlıyor

İnsanlar için en dinlendirici ve huzur verici mekanlar olan yeşil alanların düzenli bakımlarının yapılması ağaçların daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ağaçların daha güçlü yetişmesinde önemli rol oynayan budama hizmetini özel mülkiyette bulunan ağaçlar için de vermeye hazırlanıyor. Piyasada bilinçsiz kişiler tarafından yüksek fiyatlarda budama işlemi yapılmasından dolayı, Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne talepte bulunan vatandaşların isteği geri çevrilmedi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın talimatıyla başlatılacak olan “Özel Mülkiyeti Budama” projesinin başvuruları 3 Şubat’ta başlıyor. Her yıl yapılması düşünülen uygulama, budama mevsimlerinde, oluşturulan profesyonel bir ekip tarafından yürütülecek. Kuru ağaçlarda budama mevsimine gerek olmadığı için yılın her ayı başvurulara açık.

NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Bulunulan apartmanın yöneticisinden alınacak olan kaşeli, imzalı dilekçe ve apartman karar defterinin fotokopisi ile internet sitesinden veya Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğüne giderek başvuru gerçekleştirilebilir.

Ağaçların boyutlarına göre değişen budama işleminin ücretleri ise şöyle:

1 AĞAÇ BUDAMA (2020 yılı)

Boyu10 M’ye kadar:170 TL

Boyu 10-20 M arası :255 TL

Boyu 20 M ve yukarısı: 345 TL

2 AĞAÇ KESME (2020 yılı)

0-35 CM çapında ağaçlar: 170 TL

36-50 CM çapında ağaçlar: 255 TL

51-100 CM çapında ağaçlar: 345 TL

101 CM ve daha fazla: 480 TL