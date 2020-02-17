Organik gıda herkesin hakkı!

Kadıköy Kent Konseyi’nin düzenlediği Beslenme Hakkı Çalıştayı’nda “Organik gıda herkesin hakkıdır” fikri öne çıktı

Günümüzde insanların yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan ambalajlı gıdalar uzun süredir raflarda tüketiciye sunuluyor. İçerisinde kullanılan katkılarla raf ömürleri uzatılan ürünler insan sağlığı üzerinde etkili hususlardan sadece bir tanesi. Fakat her bireyin sağlıklı gıdaya ulaşma ve tüketme hakkı var. Bu algıyla hareket eden Kadıköy Kent Konseyi Gıda Çalışma Grubu, sağlıklı gıdaya nasıl ulaşılır, organik gıda nedir, gıda üretimi ve besleyici gıda nedir sorularının peşine düştü ve insanları beslenme konusunda bilgilendirmek amacıyla 15 Şubat Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi’nde “Kentte Beslenme Hakkı” üzerine bir çalıştay düzenledi. Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan çalıştaya organik beslenme üzerine fikirlerini aktarmak isteyen Kadıköylülerin ilgisi yoğundu. Çalıştayda sağlıklı beslenme hakkı altı başlık altında konuşuldu. Katılımcılar her bir başlık için ayrılan masalarda sağlıklı gıdaya ulaşmakta yaşadığı sorunları anlattı ve çözüm önerilerini paylaştı.

“DOYURAN AMA BESLEMEYEN GIDALAR…”

Tüketicinin sağlıklı besinler hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen Kadıköy Kent Konseyi Gıda Çalışma Grubu sözcüsü Hüseyin Varış “İnsanların sağlıklı gıdaya ulaşma hakları vardır. Ancak sosyal medya, görsel medya, yazılı basın bu konuda insanların kafasını karıştırmış durumda. Ekim alanlarının daralması gıda üretimini azaltmış ve insanlar zaman bulamadıkları için evde yapılabilecek gıdaları yapamaz hale gelmiştir. İnsanların gıdaya ulaşmasının yanı sıra sağlıklı beslenme hakkı vardır. Buradaki amacımız her tüketicinin fikirlerini masada iletmesi, fikir alışverişi yapılarak bireyin gıda üzerinde bilinçlendirilmesidir. Doyuran ama beslemeyen gıda ürünleri yaygınlaştığı için yeterli derecede yağ, protein, vitamin alamayan insanlar çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sebepten bilinçli tüketiciler oluşturmak çok önemlidir” şeklinde konuştu.

SAĞLIKLI GIDAYA NASIL ULAŞIRIM?

Çalıştayda moderatör olarak görev alan Kadıköy Kent Konseyi üyelerinden Selma Eroğlu, “Bir gıda aktivisti olarak belirtmeliyim ki gelen arkadaşlarımız konuyla çok ilgililer. Bizim masamızda kentte sağlıklı beslenebiliyor muyuz, beslenme kanallarına ulaşabiliyor muyuz konuları üzerinde durduk. Kimisi zamansızlıktan, kimisi kooperatif gibi yerel ürünler üreten kanallara ulaşamadığı için sağlıklı tüketim alışkanlığı kazanamadıklarını söylediler. Sağlıklı gıdaya ulaşmanın en pratik yolu üreticilerle doğrudan ilişki kuran kooperatiflerden ve gıda topluluklarından ürün almak olacaktır. Yerli üretim ile uğraşan yakın çevrenin desteklenmesi ve bu kooperatiflerin arttırılması gerekiyor.” dedi.

Çalıştaya gönüllü katıldığını söyleyen Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Nevin Durdu da “Ben vegan beslenen bir insanım bu sebepten sebze tüketiminde çok bulunuyorum. Buraya katılmamdaki amaç gıda üzerine fikirlerimi paylaşmak ve diğer insanların fikirlerini merak etmemdir. İnsanların kafasının çok karışık olduğu şu dönemde organik beslenme üzerine farklı bilgiler öğrendim. Doğal beslenme git gide zorlaşıyor o yüzden farkındalık yaratmamız çok önemli. Çalıştayın düzenlenmesinde görev alan herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Masalarda konuşulan konular, uzmanlar tarafından not edilerek bir rapor haline getirilecek ve hazırlanan sonuç bildirgesi yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle paylaşılacak.