Öğrenciler iklim için greve gidiyor!

“Geleceğimle oynama” diyen 11 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu, 15 Mart’ta herkesi küresel iklim grevine katılmaya davet ediyor

Greta Thunberg’in Ağustos 2018’de İsveç Parlamentosu önünde başlattığı “Fridays For Future” (Gelecek İçin Cuma Günleri) olarak anılan okul grevleri tüm dünyada büyümeye devam ediyor. 100’e yakın ülkeden öğrencilerin katılacağı İklim Grevi Hareketi, herkesi 15 Mart’taki birinci küresel iklim grevine katılmaya çağırıyor.

BEBEK PARKI’NDA TOPLANACAKLAR

15 Mart’ta tüm kıtalardan ve 100’e yakın ülkeden binlerce öğrencinin okul grevine katılması bekleniyor. Amaç iklim sorunlarının çözümü için barışçıl bir mesaj vermek ve tüm ülkeleri harekete geçmeye teşvik etmek. Asıl amaç ise tüm imzacı devletlerin Paris Anlaşması’na uymalarını sağlamak. Türkiye’den çağrıya yanıt veren ve farkındalık yaratmak için “Gezegen B Yok”, “Tek Dünya Tek Şans”, “Fosile Elveda Güneşe Merhaba” ve “Geleceğimle Oynama Kömür Yakma” dövizleriyle Bebek Parkı’ndaki grevini tek başına başlatan Atlas Sarrafoğlu.

“HERKESİ BEBEK PARKI’NA BEKLİYORUM”

11 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu 15 Mart Cuma günü herkesi Bebek Parkı’na beklediğini söyleyerek şu çağrıda bulundu: “Greta Thunberg ismini ilk defa ekim ayında duydum ve onunla ilgili videolar seyrettim. Greta geleceğimizi tehlikeye atan iklim değişikliğini durdurmak için ağustostan bu yana her cuma okula gitmek yerine parlamentonun önünde oturarak dikkati çeken 16 yaşında bir öğrenci. Tüm dünya gençlerini 15 Mart Cuma günü iklim değişikliği hareketine katılmaya davet ediyorum. Beraberce Greta’ya destek vermek ve iklim değişikliğine dur demek için seni 15 Mart’ta saat 12:00’de Bebek Parkı'nda bekliyorum.”