Haftalık Bağımsız Gazete 04 Ocak 2019
Sağlık
UMUT için BAĞIŞÇI olun
UMUT için BAĞIŞÇI olun
Yazı Dizisi
Cemal Süreya: Günlükler
Cemal Süreya: Günlükler
Kültür Sanat
Gönlümüzün “Zilha”sı Sururi’ye veda…
Gönlümüzün “Zilha”sı Sururi’ye veda…
Şehrin Kadıkeyfi
Göklerin Hürkuş’u sahnede
Göklerin Hürkuş’u sahnede

Noel Baba, Kadıköy’de denizden çöp çıkardı

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi dalgıçlar, deniz dibindeki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla Caddebostan Sahili’nde dalış yaptı

Noel Baba, Kadıköy’de denizden çöp çıkardı
GazeteKadıköy

Kadıköy’deki Caddebostan Sahili, ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi 8 dalgıç, hem 2018’i uğurlamak, hem de denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış gerçekleştirdi.

Yener Kuşculuoğlu isimli dalgıç, suya girmeden önce Noel Baba kılığına girdi. Dalış kıyafetlerinin üzerine 'Noel Baba' kıyafetlerini giyen dalgıç, sakalını ve şapkasını da taktıktan sonra suya girdi.

Yaklaşık yarım saat suda kalan dalgıç, elindeki torbayla sahile çıktı. Kuşculuoğlu, deniz dibinden topladığı bir torba çöpü vatandaşlara göstererek, denizlerdeki kirliliğe karşı bilinçli olunmasını istedi.

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı Metin Karadağ, “Bugün hem 2018’i yeni yıl vesilesiyle su altında uğurlamak, hem de 2019’un plastik yılı olması münasebetiyle su altından topladığımız plastikleri Noel Baba kılığındaki arkadaşımızla sahile hediye olarak getirmek için buradayız. Soğuk bir günde, soğuk bir suda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz” dedi.

Derinlere Saygı Dalış Topluluğuna Gönüllü Denizde Arama Kurtarma Örgütü (DAK-SAR) ve Moto Bahriye grubu üyeleri de destek verdi.

Öte yandan deniz dibinde yapılan çalışma su altı kamerasıyla da görüntülendi.

Etiketler; #denizlerimiz kirli #çöp toplama #dalgıçlar
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.