Noel Baba, Kadıköy’de denizden çöp çıkardı

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi dalgıçlar, deniz dibindeki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla Caddebostan Sahili’nde dalış yaptı

Kadıköy’deki Caddebostan Sahili, ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi 8 dalgıç, hem 2018’i uğurlamak, hem de denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış gerçekleştirdi.

Yener Kuşculuoğlu isimli dalgıç, suya girmeden önce Noel Baba kılığına girdi. Dalış kıyafetlerinin üzerine 'Noel Baba' kıyafetlerini giyen dalgıç, sakalını ve şapkasını da taktıktan sonra suya girdi.

Yaklaşık yarım saat suda kalan dalgıç, elindeki torbayla sahile çıktı. Kuşculuoğlu, deniz dibinden topladığı bir torba çöpü vatandaşlara göstererek, denizlerdeki kirliliğe karşı bilinçli olunmasını istedi.

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı Metin Karadağ, “Bugün hem 2018’i yeni yıl vesilesiyle su altında uğurlamak, hem de 2019’un plastik yılı olması münasebetiyle su altından topladığımız plastikleri Noel Baba kılığındaki arkadaşımızla sahile hediye olarak getirmek için buradayız. Soğuk bir günde, soğuk bir suda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz” dedi.

Derinlere Saygı Dalış Topluluğuna Gönüllü Denizde Arama Kurtarma Örgütü (DAK-SAR) ve Moto Bahriye grubu üyeleri de destek verdi.

Öte yandan deniz dibinde yapılan çalışma su altı kamerasıyla da görüntülendi.