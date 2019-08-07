Marmaray'da kirlilik uyarısı

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Marmaray’da yaptığı hava kirliliği ölçüm raporlarını paylaşırken, partikül miktarının olması gereken değerin üç katına dayandığını ortaya koydu

Araştırmalar hava kirliliğini kalp ve damar hastalıklarının en önemli sebeplerinden biri olarak gösterirken, özellikle de ince partikül (PM2.5) kirliliği ile ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre PM2.5 ortalamasının 25 mikrogram/metreküpü geçmemesi gerekiyor. Diğer bir kirlilik ölçüsü PM 10 ortalamasının ise sağlıklı bir yaşam için 50 mikrogram/ metreküpü aşmaması gerekiyor. Ancak Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun önceki gün paylaştığı ölçümlere göre TCDD’ye bağlı olan Marmaray istasyonlarında bu değerler fazlasıyla aşılıyor. Yaptığı ölçümleri Twitter aracılığıyla takipçileriyle paylaşan Kadıoğlu, öncelikle Üsküdar’daki evinde el cihazıyla ölçüm yaptı. Kadıoğlu ölçümde PM 2,5 oranının 23 olduğunu saptadı. Ardından Üsküdar’daki Marmaray İstasyonu’na giden Kadıoğlu, istasyon girişinde tekrar ölçüm yaptı. Cihaz burada, PM 2.5 oranının 25 mikrogram/metreküp, PM 10 oranının ise 34 mikrogram/metreküp olduğunu belirtti. Bu değerler Dünya Sağlık Örgütü’nün seviyelerinin altında kalırken, istasyona inildiğinde ise kirlilik oranı 3’e katlandı. İstasyonda, PM 2.5 oranını; 87 mikrogram/metreküp, PM 10 oranını ise 124 mikrogram/metreküp olarak ölçen Prof. Dr. Kadıoğlu, vagon içinde de PM 2,5 seviyesinin 49 mikrogram olduğunu saptadı.

“MASKE GİYİLMESİNDE FAYDA VAR”

Yaptığı testle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Kadıoğlu, “Bütün dünyada metrolarda özel bir hava kirliliği var. Etkilendiğim için bu testi yapmak istedim. Metro ile giderken fark ettim ki daha fazla öksürüyorum. Merak ettim ölçtüm. Yaptığım ölçüm anlık bir ölçüm. Partikül madde 2.5 seviyesi istasyona yaklaştığım zaman artıyor. Nedeni yetersiz havalandırma olabilir. Dünyadaki ülkeler neler yapıyor, nasıl mücadele ediyor bunun uzmanlara sorulması lazım. Havalandırma, temizlik, frenleme sistemi gibi çözümler olabilir. Toza karşı hassasiyeti olanların maske ile girmesinde fayda var.”

“ALARM VERİCİ DURUM”

Kadıoğlu’nun açıklamaları üzerine konuşan Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Yıldırım da istasyonlardaki ölçüme dair şunları söyledi: “İstasyonlarda sürtünmeyle oluşan bir partikül kirliliği olabiliyor. Bunun için havalandırmanın iyi olması ve kirlilik kaynaklarının olabildiğince düşürülmesi gerekiyor. Genel olarak partikül kirliliğinin insan sağlığına özellikle kalp-akciğer sağlığına çok olumsuz etkileri olduğu biliniyor. PM 2.5, akciğerin en uç noktasına kadar gidip oradan da kan dolaşımına karışarak tüm vücutu etkileyebilecek bir çap. Hiçbir hastalığı olmayan bireyde hava kirliliği yoğun olarak alındığı zaman astım, KOAH ve kalp hastalıklarının oluşma riski var. Yetkililerin önlem alması gerekiyor. Alınan sonuç doğruysa bu alarm verici bir durum. Kaynaklar neler, partiküller nerelerden geliyor diye bakılması gerek.”