Marmara Üniversitesi öğrencilerinden “Çevre Zirvesi”

Marmara Üniversitesi – İnovatif Malzeme Mühendisliği Kulübü bünyesinde gerçekleştirilecek olan Çevre Zirvesi, 26-27 Şubat’ta çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek

Çevre Zirvesi etkinliği IMES Marmara Üniversitesi – İnovatif Malzeme Kulübü bünyesinde gerçekleştirilecek. Bu yıl ilki düzenlenecek olan etkinlikte ulusal çapta firmalardan gelen konuşmacılar yer alacak.

Çevre Zirvesi katılımcılarını sektörün önde gelen şirketleriyle online mecra olan Youtube’da bir araya getirecek. Firmalardan gelen üst düzey konuşmacıların modern dünyanın bir tehdidi olan çevre sorunlarına dikkat çekmesi amacıyla yapılan projelerin ve yeşil bir gelecek temasının aktarılacağı etkinlik; firmaları öğrenciler, akademisyenler ve sektör profesyonelleriyle buluşturuyor. Bu sayede katılımcı öğrenciler, global dünyanın sorunlarına karşı daha bilinçli olmakla birlikte yeşil bir geleceğin adımlarına ortak olmuş oluyorlar.

Etkinliğin detayları için: https://youtube.com/channel/UCj8UJ8-HWeBvyBM1tl7Jtwg