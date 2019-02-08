Sürekli depremden bahsediliyor, peki mahallemiz depreme hazır mı? Kadıköy Kent Konseyi’nin düzenlediği “Mahallemiz Afete Hazır mı?” panelinde özellikle deprem ve meydana gelebilecek afetlerde neler yapılacağı konuşuldu.

Haber: İrem Çabuk

Kadıköy Kent Konseyi Çevre ve Altyapı Grubu, 2 Şubat Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde “Mahallemiz Afete Hazır mı?” paneli düzenledi.

Moderatörlüğünü makine mühendisi M.Remzi Çelik’in yaptığı panelin konuşmacıları Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Aynur Şule Sümer ile Altın Saatler Program Koordinatörü Gürhan Ertür’dü.

Kadıköy bölgesinin İstanbul’daki diğer bölgelere göre yapı ve bakım açısından daha şanslı olduğunun konuşulduğu panelde “Deprem İzleme Merkezleri”nin de etkin bir şekilde çalıştığı söylendi.

ÇÖK, KAPAN, TUTUN

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, bir afete karşı öncelikle “güven tatbikatı”ndan ve ilk 72 saatin öneminden bahsetti. Ayrıca “aile afet planı”nın da, eşyaları sabitlemek kadar önemli olduğunu vurgulayan Kadıoğlu, bu planla aile bireylerinin afet durumunda ne yapacaklarını ve nereye gideceklerini bilebileceklerini açıkladı. Deprem sırasında panik olmamak gerektiğine dikkat çeken Kadıoğlu “çök, kapan, tutun” ile birlikte kendimizi güvence altına almamız gerektiğini ve ilk dakikalarda binadan ayrılmamak gerektiğini söyledi.

“ YEREL RADYOLAR KULLANILMALI”

Altın Saatler Program Koordinatörü Gürhan Ertür ise, küresel iklim değişikliklerinin afetleri tetiklediğini, neredeyse hergün bir afet haberiyle karşı karşıya kaldığımızı söyledi. Zamanında Mikdat Kadıoğlu’nun “hortum” uyarılarının yeteri kadar ciddiye alınmadığını söyleyen Gürhan Ertür, Antalya’da yaşanan olayları örnek gösterdi. Ayrıca afetlerde iletişim ve haberleşmenin büyük yeri olduğunu hatırlatırken “telsiz” kullanımının çok önemli olduğuna değindi. Ertür, Kadıköy’de bulunan yerel radyolarla ilişki kurmanın ve afet planlarının içine radyo iletişiminin koyulmasının gerektiğini vurguladı. “Yeni Deprem Yönetmeliği, bugüne kadar olanlardan çok daha kapsamlıdır. Yüksek binalara ilişkin getirdiği çözümler açısından son derece önemlidir.” diyen Ertür, ciddi bir gözetim ortamının varolduğunu söyledi.

DİRENÇLİ TOPLUM HEDEFİ

“Afetlere hazırlık ve zarar azaltma çalışmaları” yaptıklarını söyleyen Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Aynur Şule Sümer ise, bunların toplum tabanlı eğitimlerle desteklendiğini vurguladı. Tüm kaynaklar kullanılarak, tüm alanlarda, toplumsal dayanıklılık sağlamak için “Dirençli Toplum Hedefi”nin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Sümer, “En çok etkileneceğimiz afetler nelerdir?” şeklinde zarar azaltma çalışmalarının yapılması gerektiğini açıkladı.